Son Dakika › Ekonomi › Ziraat Katılım Bankası, ticari ve bireysel müşterilerin 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit,... - Son Dakika Ekonomi
Ziraat Katılım Bankası, ticari ve bireysel müşterilerin 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit,...
6 saat önce
Ziraat Katılım Bankası, ticari ve bireysel müşterilerin 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerini öteleyecek.
Ziraat Katılım Bankası, ticari ve bireysel müşterilerin 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerini öteleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:36 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı