Ziraat Katılım Bankası yeni destek adımlarını açıkladı

Ziraat Katılım Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik yaşama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle attığı yeni destek adımlarını açıkladı.

Ziraat Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamada, salgında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlara da acil şifalar dilendi.

Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyulan hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğu vurgulanan açıklamada, devletin ve milletin el ele vererek en kısa zamanda bu badirenin üstesinden geleceğine inanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, alınan önlemlerle mevcut durumu en az zararla atlatan ülkelerden birisi olunacağı aktarılarak, "Üretim altyapımızı ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmanın, ekonominin tüm paydaşlarının ortak hedefi olduğu inancındayız. Bu hedef doğrultusunda bankamız şubeleri 09.00 - 17.00 saatlerinde müşterilerimize hizmet vermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bu yaklaşımla "Ekonomik İstikrar Kalkanı" hamlesi doğrultusunda, vatandaşların ve iş dünyasının bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı bazı desteklerin uygulanmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda ticari ve bireysel müşterilerin talep etmeleri halinde 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemeleri ötelenecek. Nakit akışı bozulan veya bozulması öngörülen ve buna bağlı ödeme sorunu yaşayabilecek müşterilerimizin mevcut finansmanlarının 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamaları geliştirilecek. Personel maaşlarını bankamız üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla, ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek. Bankamızdan finansman limiti olan müşterilerimizin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçları ivedilikle karşılanacak."

Açıklamada, söz konusu tedbirlerin bugünden itibaren uygulamaya alındığı bilgisi verildi.