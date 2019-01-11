Son Dakika Haberleri: Ziraat Katılım'dan 300 Milyon TL'lik Kira Sertifikası İhracı

Ziraat Katılım'dan 300 Milyon TL'lik Kira Sertifikası İhracı

1 saat önce

Ziraat Katılım Bankası AŞ, 300 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı.

Ziraat Katılım'dan 300 Milyon TL'lik Kira Sertifikası İhracı, System.String[]
Ziraat Katılım Bankası AŞ, 300 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Katılım Bankası AŞ 300 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla bugün gerçekleştirilen ihraç ile 98 gün vadeli 300 milyon TL fonlama temin edilmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirterek, "Ziraat Katılım olarak bugün 32'nci kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 5,2 milyar TL olmuştur. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, bugün gerçekleştirdiğimiz 300 milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım'ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Karakütük "Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonumuz ile önümüzdeki dönemde de ülkemiz adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden 'Paylaştıkça daha fazlası' ilkemizle büyümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Ziraat Katılım 2018 yılı başından bugüne kadar 20 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla 3,8 milyar TL fonlama temin etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:42 Kaynak: AA

Karakütük, Ekonomi
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