Ziraat Katılım'dan Türkiye ekonomisine 72,6 milyar TL'lik kaynak - Son Dakika

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Ziraat Katılım'ın bu yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamının 72,6 milyar TL olduğunu belirterek, "Ziraat Katılım, sağlıklı bir mali performans ile hızlı büyümesini sürdürerek, 2021 üçüncü çeyreğini 306 milyon TL kar ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını da yaygınlaştıran Ziraat Katılım, biri yurt dışında olmak üzere toplam 113 şubeye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Özdemir, bu yılın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, bankanın toplam aktiflerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde 2020 yılı sonuna göre yüzde 27 artışla 76,4 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.

Toplanan fonların yine aynı döneme göre yüzde 24 artış ile 57,4 milyar TL olduğunu, kullandırılan nakdi fonların yüzde 21 artışla 51 milyar TL seviyesine çıktığını belirten Özdemir, "Ziraat Katılım'ın 2021 üçüncü çeyreğinde ülkemiz ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 72,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ziraat Katılım, sağlıklı bir mali performans ile hızlı büyümesini sürdürerek, 2021 üçüncü çeyreğini 306 milyon TL kar ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını da yaygınlaştıran Ziraat Katılım, biri yurt dışında olmak üzere toplam 113 şubeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, Ziraat Katılım'ın 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 7 kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığı ile gerçekleştirilen bu ihraçlarımızdan 3,5 milyar TL fonlama temin edildi. Kira sertifikası ihraçlarının tamamına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının üzerinde yoğun talep geldi. Türkiye'nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 92 kira sertifikası ihracı ile toplamda 33,9 milyar TL hacme ulaştı."