Ziraat Katılım ilk yurt dışı şubesini Sudan'da açtı - Son Dakika

Ziraat Katılım ilk yurt dışı şubesini Sudan'da açtı

24.11.2020 10:07

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası Ziraat Katılım, ilk yurt dışı şubesini Doğu Afrika ülkesi Sudan'da açtı.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası Ziraat Katılım, ilk yurt dışı şubesini Doğu Afrika ülkesi Sudan'da açtı. Ziraat Katılım Sudan Şube Yöneticisi Hakkı Erçetin, şubenin kurulum süreci, çalışmaları ve hedefleri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Erçetin, "Ziraat Katılım'ın ilk yurt dışı şubesini Afrika'da Sudan'da açmasını banka politikası ile ülke ve hükümet politikası olarak görmekte fayda var. Özellikle Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) Afrika'ya açılım isteği ve bu konuda kararlı olması bu sonucu getirdi. Özellikle Cumhurbaşkanımızın 2017 sonunda Sudan'a yaptığı ziyaret esnasında burada bir Türk bankasının şubesinin açılmasına karar verildi. Kamu bankaları içerisinde de Sudan için en uygun olan Ziraat Katılım'dı." ifadelerini kullandı. Ülkenin, Afrika'nın girişi sayılabilecek konumuyla bölgede önemli yere sahip olması ve iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ortaklığının varlığı Sudan'ın ilk adres olarak belirlenmesinde etkili olduğunu belirten Erçetin, şöyle devam etti: "Ülke politikası açısından Ziraat Katılım'ın Sudan'da açılmasını isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. 2018'de karara bağlanan ve açılış ruhsatı alınan Ziraat Katılım'ın 2019 başı itibarıyla kuruluş işlemlerini başlattık. Ülkede rejim değişikliği süreci nedeniyle kuruluş işlemlerimiz biraz sıkıntılı geçti. Sudan'daki geçiş hükümeti ile birlikte de nihai faaliyet belgelerimizi alıp 2020 ağustos sonu itibarıyla kademeli olarak faaliyete geçtik." Öncelikle cari hesap ve dış ticaret havale hizmetlerine başladıklarını, kısa süre içinde sistem entegrasyonunu tamamlayacaklarını dile getiren Erçetin, diğer bankacılık hizmetlerini de Sudanlılar ve Türk vatandaşlarına sunmaya başlayacaklarını söyledi. - "Ziraat Katılım Türkiye ile Sudan arasında köprü olacak" Yerli ve yabancı bankaların faaliyet gösterdiği Sudan'da, ticaretle uğraşan en büyük grubu Türkler'in oluşturması, kamu ve özel sektörden çok sayıda şirketin ülkede yatırım yapmasının kendileri için büyük avantaj olduğunu anlatan Erçetin, şunları söyledi: "Sudan ile Türkiye arasında büyük ticaret potansiyeli var. Buradaki yatırımcı ve tüccarın önünde sağlıklı bir transfer kanalı kurmamız halinde iki ülke arasındaki ticaretin çok kısa sürede büyük bir hacme ulaşacağını tahmin etmekteyiz. Kuracağımız sağlıklı para transfer hattı özellikle Türkiye'deki üreticilere yeni fırsatlar sunacaktır. Çünkü transfer sıkıntısını çözüp resmi yollardan hallettiğimizde Türkiye'den Sudan'a mal satışında veya diğer satışlarda ciddi bir artış olacak, dolaylı ve doğrudan Türk ekonomisine ve üretimine ciddi katkı sağlayacaktır. Sudan halkının ve burada yaşayan Türk vatandaşının şubeden beklentileri yüksek. Ziraat katılım olarak Sudan ekonomisine değer katacak bankacılık ihtiyaçlarını karşılamayı, iki ülke dış ticaretlerinin ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesinde köprü olmayı hedefliyoruz." - "Öncelikli ve birinci hedef pazarımız Afrika" Halihazırda Türk Lirası'nın geçerli para cinsi olarak Sudan'da kaydının yapılmadığından bahseden Erçetin, "Bununla ilgili iki merkez bankasının ve ilgili bakanlıkların bir çalışma yapmasını ve karara varmasını bekliyoruz. Bu sürecin de kısa sürede hallolmasını temenni ediyoruz. Eğer bu sağlıklı bir zemine oturtulursa özellikle ticaret konusunda önemli bir avantajı elimize almış olacağız. Belli döviz cinslerinden havaleler yapmak halihazırda mümkün olmasa da bunlara alternatif dövizler üzerinden havaleleri gerçekleştirmek mümkün. Milli para cinsinden işlem yapmayla ilgili sağlıklı bir zemin oluşturulur ise iki ülke arasındaki ticaret hacmi çok ciddi manada artış gösterecektir." diye konuştu. Ziraat Katılm'ın yurt dışında yoluna Afrika'da devam etmesini beklediğini belirten Erçetin, "Somali'de şube açmak için etüt çalışmaları sürüyor. İlk uygulamalar başarı ile neticelenirse Afrika'daki açılım hızlı şekilde sürecektir diye düşünüyoruz. Ziraat Katılım olarak öncelikli ve birinci hedef pazarımız Afrika." ifadesini kullandı.

Ziraat Katılım ilk yurt dışı şubesini Sudan'da açtı
Ziraat Katılım ilk yurt dışı şubesini Sudan'da açtı
Ziraat Katılım ilk yurt dışı şubesini Sudan'da açtı
Ziraat Katılım ilk yurt dışı şubesini Sudan'da açtı

Türkiye, Afrika, Sudan, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ziraat Katılım ilk yurt dışı şubesini Sudan'da açtı - Son Dakika


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