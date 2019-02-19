Son Dakika Haberleri: Ziraat Katılım'ın kârı yüzde 103 arttı

Ziraat Katılım'ın kârı yüzde 103 arttı

1 saat önce

Şube sayısı 80'e çıkan ve pazar payını yüzde 11'e yükselten Ziraat Katılım'ın 2018 net karı 322.6 milyon TL oldu.

Ziraat Katılım'ın kârı yüzde 103 arttı, System.String[]
Şube sayısı 80'e çıkan ve pazar payını yüzde 11'e yükselten Ziraat Katılım'ın 2018 net karı 322.6 milyon TL oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:55 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Göbeğinde Pompalı Dehşeti Kamerada Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti

Eski Eşini ve Kızını Öldüren, Oğlunu Yaralayan Babaya Ceza Yağdı Adanalı Kelle Söğüşçü, Ürünlerine Verdiği İsimler Nedeniyle Siparişlere Yetişemez Hale Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 15:25:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Katılım'ın kârı yüzde 103 arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]