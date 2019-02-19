Ziraat Katılım'ın kârı yüzde 103 arttı

Şube sayısı 80'e çıkan ve pazar payını yüzde 11'e yükselten Ziraat Katılım'ın 2018 net karı 322.6 milyon TL oldu.

Şube sayısı 80'e çıkan ve pazar payını yüzde 11'e yükselten Ziraat Katılım'ın 2018 net karı 322.6 milyon TL oldu.

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