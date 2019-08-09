Son Dakika Haberleri: Ziraat Katılım'ın toplam aktifleri yüzde 30 arttı
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Ziraat Katılım'ın toplam aktifleri yüzde 30 arttı

1 saat önce

Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Ziraat Katılım'ın toplam aktiflerinin 2018 yılı sonuna göre yüzde 30 artışla 28,8 milyar TL'ye ulaştığını, toplanan fonlarının yine aynı döneme göre yüzde 22 artış ile 18,4 milyar TL olduğunu bildirdi.

Ziraat Katılım'ın toplam aktifleri yüzde 30 arttı, System.String[]
Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Ziraat Katılım'ın toplam aktiflerinin 2018 yılı sonuna göre yüzde 30 artışla 28,8 milyar TL'ye ulaştığını, toplanan fonlarının yine aynı döneme göre yüzde 22 artış ile 18,4 milyar TL olduğunu bildirdi.
Özdemir, Ziraat Katılım'ın 2019 yılı ikinci çeyrek verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Ziraat Katılım'ın toplam aktiflerinin 2018 yılı sonuna göre yüzde 30 artışla 28,8 milyar TL'ye ulaşırken, toplanan fonlarının yine aynı döneme göre yüzde 22 artış ile 18,4 milyar TL olduğunu belirtti.
Kullandırılan nakdi fonlar yüzde 31 artışla 23,2 milyar TL seviyesine çıkarken, Ziraat Katılım'ın tüm sektöre sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamının 34,3 milyar TL olarak gerçekleştiğini ifade eden Özdemir, "Türkiye genelinde şube ağını hızla yaygınlaştıran Ziraat Katılım, 2019 ikinci çeyrek sonunda yurt içinde 41 ilde 84 şubeye ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.
"39 kira sertifikası ihracı ile toplamda 8,1 milyar TL hacme ulaşıldı"
Özdemir, Ziraat Katılım'ın, bu yılın ikinci çeyreğinde 9 adet kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladığını ifade ederek, "Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığı ile gerçekleştirilen bu ihraçlarımızdan 3,35 milyar TL fonlama temin edilirken, kira sertifikası ihraçlarının tamamına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının üzerinde yoğun talep gelmiştir. Türkiye'nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 39 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda 8,1 milyar TL hacme ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Ziraat Katılım'ın ilave kaynak sağlamak ve kaynak çeşitliliğini artırmak için 17 banka ve finansal kuruluşun katılımı ile 250 milyon dolar tutarında murabaha sendikasyonu temin ettiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:
"Bu işlemle, bankamıza bilanço ve likidite yönetimine esneklik sağlanmış, uygun vade ve maliyetlerle ilave kaynak temin edilmiş ve ülke ekonomisine dış kaynak girişi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bankamızın sermaye yapısını güçlendirerek hızlı büyümesine destek vermek amacıyla ana hissedarımız T.C. Ziraat Bankası AŞ'den 10 yıl vadeli 300 milyon TL tutarında 'katkı sermaye' niteliğinde (Tier 2) kredi temin edilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan karar uyarınca Türkiye Varlık Fonu'ndan 100 milyon avro tutarında 'ilave ana sermaye' niteliğinde (Tier 1) kredi temin edilerek sermayemiz daha güçlü hale gelmiştir."
"KOBİ'lerimize desteklerimizi devam ettireceğiz"
Metin Özdemir, Ziraat Katılım'ın, KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve uygun koşullarda kullandırılması noktasında faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdüğünü aktararak, "Bu kapsamda bankamız ile Kredi Garanti Fonu arasında 12 Nisan 2019 tarihinde 'İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edilebilirliği Programı-COSME' ve 27 Mayıs 2019 tarihinde 'KGF Destek Kredisi' protokolleri imzalanmıştır. Ziraat Katılım 2019 yılının ikinci çeyreğinde imzalanan protokoller kapsamında KOBİ müşterilerimize yönelik 27 milyon TL seviyesinde uygun koşullu finansman desteği sağlamıştır. Ülkemizin üretim ve ticaret ekosisteminde önemli yeri olan KOBİ'lerimize desteklerimizi bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:50 Kaynak: AA
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