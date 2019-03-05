Son Dakika Haberleri: Ziraat Katılım, Katar'da tanıtıldı

Ziraat Katılım, Katar'da tanıtıldı

10 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin Katar'ın Başkenti Doha'da düzenlediği programda yatırımcılara Ziraat Katılım Bankasının tanıtımı yapıldı.

Ziraat Katılım, Katar'da tanıtıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin Katar'ın Başkenti Doha'da düzenlediği programda yatırımcılara Ziraat Katılım Bankasının tanıtımı yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:20 

Doha, Katar, Ekonomi
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