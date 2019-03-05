Ziraat Katılım, Katar'da tanıtıldı
10 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin Katar'ın Başkenti Doha'da düzenlediği programda yatırımcılara Ziraat Katılım Bankasının tanıtımı yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin Katar'ın Başkenti Doha'da düzenlediği programda yatırımcılara Ziraat Katılım Bankasının tanıtımı yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:20
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