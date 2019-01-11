Ziraat Katılım Kira Sertifikası İhracıyla 3.8 Milyar Lira Fon Sağladı
19 dakika önce
Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, 2018 yılı başından bugüne kadar 20 farklı kira sertifikası ihracıyla 3.8 milyar lira fon sağladıklarını açıkladı.
Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük
, 2018 yılı başından bugüne kadar 20 farklı kira sertifikası ihracıyla 3.8 milyar lira fon sağladıklarını açıkladı.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen ihraç ile 98 gün vadeli 300 milyon lira fonlama temin edilmiş oldu.
Kira sertifikası ihracına gelen talepten hoşnut olduklarını belirten Karakütük, Ziraat Katılım olarak kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti ve ekledi:
"Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 5.2 milyar lira olmuştur. "Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, bugün gerçekleştirdiğimiz 300 milyon lira kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım'ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir.
"Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonumuz ile önümüzdeki dönemde de ülkemiz adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden 'Paylaştıkça daha fazlası' ilkemizle büyümeye devam edeceğiz." (Fotoğraflı) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:32 Kaynak: DHA
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