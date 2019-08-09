Ziraat Katılım toplam aktifleri ikinci çeyrekte yüzde 31 arttı

Ziraat Katılım ikinci çeyrekte toplam katiflerini yüzde 31, toplanan fonlarını yüzde 22 ve kullandırılan nakdi fonlarını yüzde 31 arttırdı.2019 yılı ikinci çeyrek verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, "Ziraat Katılım'ın toplam aktifleri 2018 yılı sonuna göre yüzde 31 artışla 28.9 milyar liraya ulaşırken, toplanan fonlar yine aynı döneme göre yüzde 22 artış ile 18.4 milyar lira oldu. Kullandırılan nakdi fonlar yüzde 31 artışla 23.2 milyar lira seviyesine çıkarken, Ziraat Katılım'ın tüm sektöre sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 34.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde şube ağını hızla yaygınlaştıran Ziraat Katılım, 2019 ikinci çeyrek sonunda yurt içinde 41 ilde 84 şubeye ulaşmıştır" dedi.Özdemir, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen ihraçlardan 3.35 milyar lira fonlama temin edildiğini belirtirken şunları da söyledi, "Kira sertifikası ihraçlarının tamamına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının üzerinde yoğun talep gelmiştir. Türkiye'nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 39 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda 8.1 milyar lira hacme ulaşmıştır."Ziraat Katılım'ın ilave kaynak sağlamak ve kaynak çeşitliliğini artırmak için 17 banka ve finansal kuruluşun katılımı ile 250 milyon ABD doları tutarında murabaha sendikasyonu temin ettiğini ifade eden Özdemir, "Bu işlemle Bankamıza bilanço ve likidite yönetimine esneklik sağlanmış, uygun vade ve maliyelira erle ilave kaynak temin edilmiş ve ülke ekonomisine dış kaynak girişi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Bankamızın sermaye yapısını güçlendirerek hızlı büyümesine destek vermek amacıyla ana hissedarımız T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den 10 yıl vadeli 300 milyon lira tutarında 'katkı sermaye' niteliğinde (Tier 2) kredi temin edilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan karar uyarınca Türkiye Varlık Fonu'ndan 100 Milyon EUR tutarında 'ilave ana sermaye' niteliğinde (Tier 1) kredi temin edilerek sermayemiz daha güçlü hale gelmiştir" dedi. (Fotoğraflı)