Son Dakika Haberleri: Ziraat Katılım toplam aktifleri ikinci çeyrekte yüzde 31 arttı
Son Dakika Ekonomi Haber

Ziraat Katılım toplam aktifleri ikinci çeyrekte yüzde 31 arttı

28 dakika önce

Ziraat Katılım ikinci çeyrekte toplam katiflerini yüzde 31, toplanan fonlarını yüzde 22 ve kullandırılan nakdi fonlarını yüzde 31 arttırdı.

Ziraat Katılım toplam aktifleri ikinci çeyrekte yüzde 31 arttı, System.String[]
Ziraat Katılım ikinci çeyrekte toplam katiflerini yüzde 31, toplanan fonlarını yüzde 22 ve kullandırılan nakdi fonlarını yüzde 31 arttırdı.
2019 yılı ikinci çeyrek verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, "Ziraat Katılım'ın toplam aktifleri 2018 yılı sonuna göre yüzde 31 artışla 28.9 milyar liraya ulaşırken, toplanan fonlar yine aynı döneme göre yüzde 22 artış ile 18.4 milyar lira oldu. Kullandırılan nakdi fonlar yüzde 31 artışla 23.2 milyar lira seviyesine çıkarken, Ziraat Katılım'ın tüm sektöre sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 34.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde şube ağını hızla yaygınlaştıran Ziraat Katılım, 2019 ikinci çeyrek sonunda yurt içinde 41 ilde 84 şubeye ulaşmıştır" dedi.
Özdemir, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen ihraçlardan 3.35 milyar lira fonlama temin edildiğini belirtirken şunları da söyledi, "Kira sertifikası ihraçlarının tamamına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının üzerinde yoğun talep gelmiştir. Türkiye'nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 39 adet kira sertifikası ihracı ile  toplamda 8.1 milyar lira hacme ulaşmıştır."
Ziraat Katılım'ın ilave kaynak sağlamak ve kaynak çeşitliliğini artırmak için 17 banka ve finansal kuruluşun katılımı ile 250 milyon ABD doları tutarında murabaha sendikasyonu temin ettiğini ifade eden Özdemir, "Bu işlemle Bankamıza bilanço ve likidite yönetimine esneklik sağlanmış, uygun vade ve maliyelira erle ilave kaynak temin edilmiş ve ülke ekonomisine dış kaynak girişi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Bankamızın sermaye yapısını güçlendirerek hızlı büyümesine destek vermek amacıyla ana hissedarımız T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den 10 yıl vadeli 300 milyon lira  tutarında 'katkı sermaye' niteliğinde (Tier 2) kredi temin edilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan karar uyarınca Türkiye Varlık Fonu'ndan 100 Milyon EUR tutarında 'ilave ana sermaye'  niteliğinde (Tier 1) kredi temin edilerek sermayemiz daha güçlü hale gelmiştir" dedi. (Fotoğraflı)


Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer, ikinci kez kansere yakalandı
PUBG Mobile Lite artık Türkiye'de! İşte oyunun özellikleri Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez cari fazla verdik Teknik bir nedenden dolayı yaşanan hava yastığı probleminde iade ve değişim hakkı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 17:45:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Katılım toplam aktifleri ikinci çeyrekte yüzde 31 arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]