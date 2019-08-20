Son Dakika Haberleri: Ziraat Kupası'nda Kars 36 Spor'un rakibi Hoçvan Spor
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Ziraat Kupası'nda Kars 36 Spor'un rakibi Hoçvan Spor

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turunda Kars 36 Spor Ardahan temsilcisi Hoçvan Spor ile karşılaşacak.

Ziraat Kupası'nda Kars 36 Spor'un rakibi Hoçvan Spor, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turunda Kars 36 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Ardahan temsilcisi Hoçvan Spor ile karşılaşacak.

Kars 36 Spor'un da aralarında bulunduğu 35 Amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3. Lige yükselen 9 takımın katılacağı Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakaları, 28-29 Ağustos 2019 tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre, küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde 2019-2020 sezonunda Kars'ı temsil edecek olan Yeşil beyazlı ekipte gözler kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Ardahan Hoçvan Spor kupa maçına çevrildi.

Yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Kars 36 Spor kupa maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Şaşmaz yönetimde Türkiye Kupası karşılaşmasının oynanacağı Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda sürdürüyor. Yeşil Beyazlı ekipte hedef kupa maçını kazanarak hem lige hem de kupaya iyi bir başlangıç yapmak.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turunda rakiplerini eleyen 22 takım, 2. Eleme Turu müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. - KARS
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Ardahan, Kars, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:55 Kaynak: İHA
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