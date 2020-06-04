Ziraat Mobil'de SGK prim ödemeleri karekod ile ödenebilecek - Son Dakika

Ziraat Bankası, SGK prim tahsilatları için halen var olan T.C. kimlik no, vergi kimlik numarası ve sicil numarası ile ödeme yöntemlerine ek olarak karekod okuma teknolojisi aracılığıyla da ödeme imkanı sunmaya başladı.

Ziraat Bankası açıklamasına göre, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen banka, SGK prim ödemelerinde yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.



Banka, SGK prim tahsilatları için halen var olan T.C. kimlik no, vergi kimlik numarası ve sicil numarası ile ödeme yöntemlerine ek olarak karekod okuma teknolojisi aracılığıyla da ödeme imkanı sunuyor.



"Müşterilerimiz dijital kanalların sunduğu konforun farkında"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "Hayata geçirdiğimiz yeni kanal ve ödeme uygulamaları ile müşterilerimizin işlemlerini kolay ve hatasız olarak gerçekleştirmelerine katkı sağlıyoruz. SGK prim ödemelerinde sektörde bir ilki gerçekleştirdik. Ziraat Mobil için yeni geliştirdiğimiz SGK prim tahsilatlarında karekod okuma yoluyla tahsilat uygulaması ile müşterilerimiz, SGK tahakkuk fişleri üzerinde yer alan karekodu telefon kamerasına okutarak SGK prim ödemelerini yapabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Vergi ödemelerinin mükellefler tarafından kolay ve hatasız gerçekleştirilebilmesi için Ocak 2020 itibarıyla hayata geçirilen 20 yeni kanal ve ödeme uygulamalarının, mükelleflerin vergi ödeme alışkanlıklarına pozitif katkı sağladığını belirten Kırbaş, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz dijital uygulamalar ile 2020'de kurumsal ve bireysel segmentteki bütün müşterilerimizin Ziraat Bankası şubeleri, ATM'leri, internet bankacılığı, Ziraat Mobil ve Operasyonda İnovasyon uygulaması (OPİ) aracılığıyla T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, vergi tahakkuk numarası veya tahakkuk fişinde bulunan barkodun okutulması ile vergi ödemelerini tercih ettikleri kanaldan çok kolay, hızlı ve güvenli şekilde yapabilmelerine, ayrıca Ziraat Bankası banka kartı veya kredi kartı ile otomatik ödeme talimatı vererek ödeyebilmelerine imkan sağlamıştık. Önerdiğimiz alternatif ödeme seçenekleri ile birlikte vergi tahsilatlarımızda mobil ve internet bankacılığının kanallar içindeki payı yüzde 75 seviyesine kadar yükseldi. Bu oran, müşterilerimizin dijital kanalların kendilerine sunmuş olduğu konforun ve kolaylığın farkında olduğunu göstermektedir."

"Sektörde en çok dijital kullanıcıya sahip bankayız"

Ali Kırbaş, ayrıca Ziraat Mobil kullanıcı sayısının artmaya devam ettiğini aktararak, "12 milyonu aşkın aktif müşterimizle sektörde en fazla dijital kullanıcıya sahip bankayız. Son 2 ayda aktif Ziraat Mobil kullanıcı sayımızda 2 milyonun üzerinde bir artış var. İçinden geçmekte olduğumuz bu dönemde müşterilerimizin bankacılık işlemlerini evlerinden yapmayı tercih etmeleri ve onlara sunduğumuz konfor ve kolaylıklar mobil kullanıcı sayımızın artışında önemli rol oynadı. Bununla birlikte, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik bankacılık uygulamalarını geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.