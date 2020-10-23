Ziraat Bankası'ndan "şubesiz bankacılıkta" bir yenilik daha - Son Dakika

Ziraat Bankası'ndan "şubesiz bankacılıkta" bir yenilik daha

23.10.2020 14:18
Ziraat Bankası'ndan

Ziraat Bankası müşterilerine özel TC. kimlik kartıyla şubeye gitmeden mobil bankacılık müşterisi olma ve mobil bankacılık şifresi yenileme imkanı sağlıyor.

Ziraat Bankası müşterilerine özel TC. kimlik kartıyla şubeye gitmeden mobil bankacılık müşterisi olma ve mobil bankacılık şifresi yenileme imkanı sağlıyor.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka TC. kimlik kartının dijital bankacılık kanallarında aktif olarak kullanılabilmesine yönelik bir geliştirmeyi daha uygulamaya aldı. Ziraat Bankası müşterileri artık online olarak dijital kanallara başvururken veya mobil bankacılık şifrelerini yenilerken T.C. Kimlik Kartlarını da kullanabilecekler.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"TC kimlik kartının bankacılık sistemine entegre edilmesine yönelik çalışmalara özel önem veriyoruz. Geliştirmelerimiz sonucunda süreçlerimizi yenileyerek işlem güvenliğini daha da artırmayı, süreçleri kısaltarak verimliliği artırmayı ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz."

Dijital bankacılık kanallarında kullanıma ilişkin geliştirmelere bir yenisini daha eklediklerini belirten Kırbaş, "Artık müşterilerimiz TC kimlik kartını şubeye gitmeden mobil bankacılık müşterisi olma, internet ve mobil bankacılık şifresi yenilemede bir doğrulama yöntemi olarak kullanabiliyorlar. Bu yöntem ile kimlik kartı üzerinde bulunan müşteri bilgilerini kart çipinde yer alan bilgiler ile eşleştiriyor ve NFC (yakın alan iletişimi) teknolojisi ile kartın içerisinde yer alan biyometrik fotoğrafa ulaşarak, kişinin işlem anındaki görüntüsünü doğruluyor ve canlılık analizi yapıyoruz. Böylece başka herhangi bir ürüne bağlı doğrulama unsuruna gerek kalmadan müşterilerimize dijital bankacılık müşterisi olma imkanı sunuyoruz. Bu iki bileşenli güvenlik altyapısı ile sektörde bir ilki daha hayata geçirmiş olduk." dedi.

Kırbaş, yapmış oldukları geliştirmelerin aynı zamanda BDDK tarafından yayımlanan "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Tebliğ Taslağı"nda belirtilen düzenlemeler için gerekli altyapıyı oluşturduğunu kaydederek, "1 Ocak 2021'de yürürlüğe girmesi beklenen tebliğde belirtildiği şekilde uzaktan müşteri edinimi ile ilgili olarak da çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Ziraat Bankası'ndan şubesiz bankacılıkta bir yenilik daha

Ziraat Bankası, Operasyon, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası'ndan 'şubesiz bankacılıkta' bir yenilik daha - Son Dakika Ekonomi

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