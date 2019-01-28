Ziraat Mühendisi Evinde Mantar Yetiştirdi
1 saat önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi Hamza Aslan(25), evinin 2 odasında istiridye mantarı yetiştirdi.
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi Hamza Aslan(25), evinin 2 odasında istiridye mantarı yetiştirdi. Adnan Menderes Üniversitesi
Ziraat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olan Hamza Aslan, ailesiyle birlikte yaşadığı Nusaybin'deki evinin 2 odasında istiridye mantarı üretmeye başladı. Babasından aldığı destek ile mantar üretimine başladığını söyleyen Aslan, odaları üretim koşullarına göre uyarladığını belirtti. Aslan, mantar üretimi için araştırmalar yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Mantar için gerekli koşular ile bölgemizin iklimini araştırdım. Bu işi burada ne kadar yapabilirim, ne kadar devam ettirebilirim, bunları araştırmaya başladım. Daha sonra istiridye mantarını yetiştirebilmek için gereken ortamın, nemin, gereken sıcaklığını, havalandırmanın ayarlanması gerekiyordu. Kendi imkanlarımızla evin iki odasında ortam oluşturduk. Havalandırmasından sulamasına kadar her şeyi ayarladık."
Evinde yetiştirdiği mantarın hasadını 2 hafta sonra alacağını kaydeden Aslan, "Mantarlarımız çıkmaya başladı. İki hafta sonra hasat edilecek ve pazara sunulacak. Ticari alanda kar elde etmek için en az 300 metrekarelik alanda mantar yetiştirmek gerekir. Bölgemiz 7 ay boyunca istiridye mantarı yetiştirmek için gerekli hava koşularını sağlıyor. Daha ileri aşamalara taşınabilmesi için bu tarz girişimlerin desteklenmesi gerekiyor. Gerekli şartları sağladığınız da her şeyi yetiştirebilirsiniz. Gerekli destekler sağlanabilir ise bölgemizde iş istihdamı açısından çok geniş alanlar oluşturabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.
- Nusaybinmardin
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:12 Kaynak: DHA
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