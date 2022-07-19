Ziraat Mühendisi Olan Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu: "Pahalı İlaçlarla Tek Elden Uçakla İlaçlama Yapabilmiş Olsaydık Bugün Tırtıl Zararından...

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Trakya bölgesinde ekili ayçiçeklerini istila eden çayır tırtıllarında mücadelede kullanılan tarım ilaçların arıları öldürdüğünü söyledi. Gaytancıoğlu, "Süne ilacı ile mücadeleyi akşam saatlerinde arıların olmadığı yerde yaparsınız. Bunun üç katı pahalı arı dostu ilaçlar var. Pahalı ilaçlarla tek elden uçakla yapabilmiş olsaydık bugün tırtıl zararından bahsetmiyor olacaktık. Tarım Bakanlığı ve iktidar partisi, bir çiftçiyi arkasına da bir dronu koyarak şov yapıyor" dedi.

Ziraat Mühendisi olan CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu yaptığı açıklamada, ayçiçek tarlalarında görülen çayır tırtıllarında kullanılan bazı ilaçların arıların ölmesine yol açtığını belirtti. Ayçiçek taban fiyat beklentisinin 16 TL olduğunu ifade eden Gaytancıoğlu," Ayçiçeği fiyatları buğdayın iki katı olması gerekir. Buğday bugün 7-7,5 liralarda. Bizim de beklentimiz 16 lira olması yönünde. Ekim alanlarının da artmasını istiyoruz. Eğer bu fiyat verilirse iddia ediyorum iki sene içinde Türkiye ayçiçeğinde ithalatı konuşmaz, tamamen kendine yeterliliği konuşur" dedi.

"ÜÇ KATI PAHALI ARI DOSTU İLAÇLAR VAR"

Okan Gaytancıoğlu, arı dostu ilaçların olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bayramın üçüncü günü yoğunlaşan ve İpsala'da başlayan çayır tırtılı, o günkü yapmış olduğumuz gezi ve izlenimler sonucunda, Trakya Birlik, Tarım İl, İlçe Müdürlükleri ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda yayılacağını anladık. Ogün aslında bir uçak bularak bir de arılara dayanıklı arı dostu bir ilaç bularak, Trakya Birlik'in de finanse edeceğini garanti altına alarak uçakla ilaçlamayı öngörmüştüm. Çünkü uçakla ilaçlama yasak, dronla ilaçlama da yasak ama olağanüstü durumlarda olağanüstü tedbirler alınır. Akşam saatlerinde bu ilaçla yapılmış olsaydı İpsala, Keşan, Uzunköprü genelinde bu iş biterdi. Bugün Lüleburgaz, Vize, Pınarhisar, hatta Güney Marmara'yı konuşuyoruz. Hatta Çanakkale, Balıkesir'i konuşuyoruz. Tırtıl yayıldı. Gece ve gündüz ısı sıcaklık farklarından dolayı, temmuz ayında bu kadar soğuk geceler olmuyordu, gündüzler de çok sıcak oluyor. Bu durumda bu tip zararlılar çıkabilir. Ama bunun mücadelesi süne ilacı değil. Süne ilacı ile mücadeleyi akşam saatlerinde arıların olmadığı yerde yaparsınız. Bunun üç katı pahalı arı dostu ilaçlar var. Pahalı ilaçlarla tek elden uçakla yapabilmiş olsaydık, bugün tırtıl zararından bahsetmiyor olacaktık. Tarım Bakanlığı ve iktidar partisi, bir çiftçiyi arkasına da bir dronu koyarak şov yapıyor. Bir dron maksimum 30 dekar yer ilaçlayabilir. Ama bir uçak 8 bin dekar yeri ilaçlayabiliyor. Biz iki uçakla arı dostu ilaçla tüm Trakya'yı ilaçlamış olsaydık, bugün çayır tırtılı bu kadar zarar vermeyecekti. Bana göre yüzde 10-15 üründe verim kaybı olacaktır. Tarım bakanlığı verim kaybı olmayacağını söylüyor. İnşallah öyle bir şey olur. Türkiye ayçiçeğinde üretici bir ülke olması gerekir."

"AYÇİÇEĞİNDEKİ FİYAT BEKLENTİMİZ 16 LİRADIR"

Bu yıl üreticinin ayçiçek taban fiyat beklentisinin 16 TL olduğunu kaydeden Gaytancıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada ayçiçeği fiyatlarının düştüğünü biliyoruz. Bunun da temel nedeni Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlikten dolayı fiyatların biraz aşağılara çekilmesi. Bizde de ayçiçeği hasadı başlayacak. Üreticinin mağdur edilmemesi lazım. Dün TÜİK bir veri açıkladı, yüzde 148,9 gübre, mazot, ilaç, tohum fiyatı artmış. Bu resmi rakam. TÜİK'in verilerine biz güvenmiyoruz CHP olarak, bunun daha çok yükseklerde olduğunu biliyoruz. Açıklanacak ayçiçeği fiyatının böyle enflasyona endeksli bir rakam olmasını istenmiyoruz. Gerçek enflasyona endeksli ve ayçiçeği üretimini de destekleyecek bir rakam olmasını istiyoruz. Ayçiçeğindeki fiyat beklentimiz 16 liradır. Neden; gübreye yüzde 500 zam gelmiş, mazota yüzde 350 zam gelmiş, tohuma, ilaca en düşük gelen zam yüzde 250. Tarımda sulamada kullanılan elektrik fiyatlarına resmi rakamlara göre yüzde 170-180 zam gelmiş. Üreticinin ikinci ürün üretme kabiliyeti var ama elektrik fiyatlarından dolayı üretmiyor. Bunların da hepsini dikkate aldığımızda dünya fiyatlarını dikkate aldığımızda hükümetten beklentimiz 16 lira fiyattır. Hükümeti de uyarıyorum bir an önce gümrük vergilerini eski haline getirsinler. Sıfır gümrük vergisi ile bizim üreticimizi başka ülkelerin üreticisi ile çarpıştırmasınlar. Biz Türk çiftçisi ilgilendiriyor, bugün alacağı fiyat 16 liradır. Neden; buğday ile ayçiçeği arasında bir parite vardır bu da ikidir. Ayçiçeği fiyatları buğdayın iki katı olması gerekir. Buğday bugün 7-7,5 liralarda. Bizim de beklentimiz 16 lira olması yönünde. Ekim alanlarının da artmasını istiyoruz. Eğer bu fiyat verilirse iddia ediyorum iki sene içinde Türkiye ayçiçeğinde ithalatı konuşmaz, tamamen kendine yeterliliği konuşur."

"16 LİRADAN DÜŞÜK FİYAT ÇİFTÇİYİ KÜSTÜRÜR"

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da ayçiçek taban fiyatı beklentisi için şunları söyledi:

"16 liradan düşük fiyat çiftçiyi küstürür. Bu sene ayçiçeği ekiminde yüzde 10'luk bir artış olduğunu öğrendik. Çiftçimiz de para etmediği zaman ekmeyecek ve ürün kaybı yaşanacak. Döviz zaten artıyor, bu tarz ürünlere para yatırıp dövizin devamlı artmasını sağlayacağız. Eğer iyi bir fiyat gelirse çiftçi de bu fiyattan memnun olursa seneye ekim daha da artacak. Bu yıl yüzde 10 arttığını öğrendik, bizi mutlu etti. Bunun arttırılması için herkes mücadele ediyor. Bu anlamda 16 lira beklentimiz olan fiyat, çiftçinin de beklentisi olan fiyat bu. İnşallah hükümet gerekli adımları atar."