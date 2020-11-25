Ziraat mühendisi ve eşi, salgın döneminde sokak hayvanlarını besliyor - Son Dakika

Ziraat mühendisi ve eşi, salgın döneminde sokak hayvanlarını besliyor

25.11.2020 09:08
Ziraat mühendisi ve eşi, salgın döneminde sokak hayvanlarını besliyor, System.String[]

EDİRNE'de, ziraat mühendisi Fitnat Şebnem Dağ (49) ile Serkan Dağ (47) çifti, pandemi döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını akşam hazırladıkları yiyeceklerle her sabah besliyor.

EDİRNE'de, ziraat mühendisi Fitnat Şebnem Dağ (49) ile Serkan Dağ (47) çifti, pandemi döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını akşam hazırladıkları yiyeceklerle her sabah besliyor.

Kentte yaşayan ziraat mühendisi Fitnat Şebnem Dağ ve memur eşi Serkan Dağ, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeme yerlerine kısıtlama getirilmesiyle akşam kendi elleriyle hazırladıkları yiyeceklerle her sabah sokak hayvanlarını beslemeye başladı. 2 çocuklu Dağ çiftinin sokak hayvanlarıyla ilişkileri, sabahları birlikte işe giderken karşılaştıkları 2 sokak köpeğini beslemeleriyle başladı. Günler geçtikçe sayıları çoğalan sokak köpekleriyle aralarında bağ oluşan hayvansever çift, aynı güzergahta 100'e yakın sokak köpeğini beslemeye başladı. Her akşam bayat ekmek ve yedikleri yiyeceklerden kalanlarla sokak hayvanları için yemek hazırlayan çift, sabah işe gitmeden önce karanlıkta yemeklerini hayvanlara verip, besliyor. Çift, özellikle Covid-19 sürecinde sokak hayvanlarına destek olmaya çalışıyor.

'BİZ ONLARA, ONLAR BİZE ALIŞTI'Ziraat mühendisi Fitnat Şebnem Dağ, baktıkları hayvanlarla aralarında artık bağ oluştuğunu kaydetti. Sabah köpeklerin onları yollarda beklediğini söyleyen Dağ, "Biz sürekli aynı yolu dolaşarak işe ve eve gidip geliyoruz. Yolda 1-2 tane görüyorduk sürekli. Çok da sevdiğimiz için durduk. Bir baktık orada yiyecek bulamıyorlar. Öyle öyle başladık 1-2 taneyle şu anda 100'e yakın cana besleme yapıyoruz. Onlar da bizi tanıyorlar. Artık arabayı da tanıyorlar ve saatlerini biliyorlar. Sabah köprüde bekliyorlar ve yolumuzu kesiyorlar. Arabadan inmeye çalışırken kendilerini sevdirmeye çalışıyorlar. Alıştık artık birbirimize" dedi.'YİYECEK BULMAKTA ZORLANIYORUZ'Sokak hayvanlarını hep aynı bölgede beslediklerini söyleyen Dağ, özellikle pandemi döneminde yiyecek bulmanın zorlaştığını kaydetti. Dağ, "Aslında pandemiden önce bu kadar çok can yoktu sokaklarda. Pandemi ile beraber kurumlardan çıkan yemeğin azalması, sokaktaki canlarımızın sayısının daha da artmasına neden oldu. Bu durumda biz de eskiden bir kova ile yetinebiliyorken burada her akşam böyle kendi çapımızda kurumlardan topladığımız yemekler, ekmekleri hazırlıyoruz, sabah da besleme yapıyoruz" diye konuştu.'3 KUŞAK BESLEDİĞİMİZ CANLAR VAR'Bir kurumda memur olarak çalışan Serkan Dağ ise özellikle besleme etkinliklerinin pandemi döneminde daha sıklaştığını belirterek, "Özellikle pandemi döneminde sokak hayvanlarının artmasıyla birlikte daha çok besleme yapmaya başladık. 3 kuşaktır besleme yaptığımız canlar var. Anneyi besledik, yavrusunu besledik, şimdi de onun yavrusunu besliyoruz. Ama bu süreçte maalesef yollarda çok fazla ezilen hayvan görüyoruz. Üzülüyoruz. Biz de özellikle elimizden geldiğince besleme yaparak bu canlarımızı hayatta tutmaya çalışıyoruz" dedi.'YEMEK BULAMAZSAK CEBİMİZDEN VERİP ALIYORUZ'Pandemi döneminde yemek bulmanın artık daha da zorlaştığını söyleyen Serkan Dağ, "Covid- 19 sebebiyle lokantaların çoğunluğu kapandığı için artık yemek bulmak daha da zorlaştı. Daha önce de sokağa çıkma yasaklarında aynı sıkıntıları yaşadık. Dükkanların kapalı kalma sürecinde bayağı sıkıntı çekiyoruz. Bulabildiğimiz kadar bağış şeklinde almaya çalışıyoruz mamaları ve yiyecekleri. Bulamadığımız zaman da kendi cebimizden verip bayat ekmek almaya çalışıyoruz. Ama ona da 1 TL isteyen fırıncılar var" diye konuştu.'HERKES KAPISININ ÖNÜNE BİR KAP MAMA VE SU KOYMALI'

Edirne'de faaliyet gösteren Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı da herkesin kapısına bir kap mama, bir kap su bırakması gerektiğini söyledi. Dağ çiftine elinden geleni yaptıkları için teşekkür eden Islattı, "Aslında bireysel olarak herkesin yapabileceği şeyi baştan beri söylüyoruz. Herkes kapısının önüne bir kap mama, bir kap su koyduğu zaman yüzlerce canın özellikle kış aylarında hayata tutunmasını sağlayabilirler. Covid dönemi hepimizin için çok farklı, alış olmadığımız, hazırlıksız yakalandığımız bir dönem. Bundan ne yazık ki zincirin son halkası dediğimiz hayvanlar en çok etkileniyor" dedi.


Ziraat mühendisi ve eşi, salgın döneminde sokak hayvanlarını besliyor
Ziraat mühendisi ve eşi, salgın döneminde sokak hayvanlarını besliyor
Ziraat mühendisi ve eşi, salgın döneminde sokak hayvanlarını besliyor
Ziraat mühendisi ve eşi, salgın döneminde sokak hayvanlarını besliyor
Ziraat mühendisi ve eşi, salgın döneminde sokak hayvanlarını besliyor
Ziraat mühendisi ve eşi, salgın döneminde sokak hayvanlarını besliyor
Ziraat mühendisi ve eşi, salgın döneminde sokak hayvanlarını besliyor
Ziraat mühendisi ve eşi, salgın döneminde sokak hayvanlarını besliyor
Ziraat mühendisi ve eşi, salgın döneminde sokak hayvanlarını besliyor
Ziraat mühendisi ve eşi, salgın döneminde sokak hayvanlarını besliyor
Ziraat mühendisi ve eşi, salgın döneminde sokak hayvanlarını besliyor
Ziraat mühendisi ve eşi, salgın döneminde sokak hayvanlarını besliyor
Ziraat mühendisi ve eşi, salgın döneminde sokak hayvanlarını besliyor
Ziraat mühendisi ve eşi, salgın döneminde sokak hayvanlarını besliyor
Ziraat mühendisi ve eşi, salgın döneminde sokak hayvanlarını besliyor

Ziraat Mühendisi, Koronavirüs, Edirne, Memur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ziraat mühendisi ve eşi, salgın döneminde sokak hayvanlarını besliyor - Son Dakika


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