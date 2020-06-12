Ziraat mühendisinin el uzattığı kadınların kaderi organik tarımla değişti - Son Dakika

Kayseri'de 13 yıldır organik tarımla uğraşan yüksek ziraat mühendisi ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Yeşim Bekyürek, kendi tarlalarında organik tarım tekniklerini öğrettiği 15 kadın çiftçiyi iş sahibi yaptı.

Kadınlara destek için çıktığı yolda dernek kuran Bekyürek, organik tarım tekniklerini öğrettiği çiftçi kadınları hem üretici yaptı hem de iş sahibi olmalarına imkan sağladı.

Atıl bir okulun tadilatını sağlayarak kooperatif kurulmasına öncülük eden ziraat mühendisi Bekyürek, okul çatısına yerleştirdikleri güneş enerjisi panelleriyle de enerji elde etmeye başladı.

Kurulan kooperatifle çiftçi kadınların ürettiği organik domatesler salçaya, sebzeler tarhanaya, buğdaylar erişteye, meyveler reçele dönüşerek ailelerin geçim kapısı olması sağlandı.

Organik ve sertifikalı ürünlerin aracısız tüketiciyle buluşturulması hedeflenen projede, çiftçiler ev ekonomilerine katkı sağlarken kadın üreticilerin de sosyalleşmesine ortam hazırlandı.

Bekyürek, AA muhabirine, İzmir'de çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu, tütün ve pamuk tarlalarında geçirdiği çocukluğunda kadınlar için bir şeyler yapma hayalini uzun yıllar sonra gerçekleştirdiğini söyledi.

Kökeninde köy ve üretim olduğunu anlatan Bekyürek, üniversite eğitimi ile geçmiş yaşantısı arasında bağ kurduğunu ve mezuniyeti sonrası uzun yıllar sahada çalıştığını ifade etti.

Başkanı olduğu dernekle 2012 yılında 8 üreticiyle 80 dekar alanda organik tarım faaliyetlerine başladığını belirten Bekyürek, Kayseri'nin Bünyan ilçesi Karahıdır Mahallesi'nde üretilen ürünlerin merkez Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi'ndeki organik pazarda satılmasıyla da önemli bir adımı attıklarını aktardı.

Organik tarım alanlarını zamanla artırdıklarını vurgulayan Bekyürek, şu anda 50 üreticiyle 950 dekar alanda üretim gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Kadını değiştirdiğinizde toplumu değiştiriyorsunuz"

Bekyürek, tüketici ve üreticiyi aracısız buluşturduklarını, işlenmiş ürünleri katma değeri yüksek hale dönüştürdüklerini aktararak şunları kaydetti:

"Zaman içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığının da desteğiyle bugün kırsalda yaşayan, herhangi bir düzenli gelir kaynağı olmayan kadınları bir araya getirdik. 2018 yılında bir kooperatif kurduk. Daha bebek sayılabilecek bir yaşta çok büyük bir mesafe aldık. Burada çalışanların hepsi özverili kadınlar. İşe sadece emeklerini değil, yüreklerini koydular. ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Belgesi'ni aldık. Organik ürünleri işleyerek katma değeri yüksek, sağlıklı, güvenilir gıdalar üretecekleri bir noktaya getirdik."

Bekyürek, organik ürünlerin Türkiye'nin farklı noktalarına da gönderildiğini, hiçbir başarının tek başına gelmediğini belirterek STK, kamu ve yerel yönetimlerin iş birliği halinde çalışmasının önemine dikkati çekti.

KAÇEM ile sosyalleştiler

Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KAÇEM) Başkanı Fatma Andaç ise kooperatif sayesinde hayatının değiştiğini, eskiden dalında ve tarlada ürünlerinin çürüdüğünü söyledi.

Yeşim Bekyürek ile tanışıp kooperatif kurulduğundan beri tarlasındaki ürünlerin değerlendirildiğini vurgulayan Andaç, daha önce köyünden dışarı çıkamadığını, kooperatif ile sosyalleştiklerini sözlerine ekledi.