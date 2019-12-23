Ziraat Mühendisleri İl Temsilciği genel kurulu gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ziraat Mühendisleri İl Temsilciği genel kurulu gerçekleştirdi - Son Dakika

Ziraat Mühendisleri İl Temsilciği genel kurulu gerçekleştirdi

6 saat önce

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adıyaman İl Temsilciliği genel kurulu gerçekleştirildi.

Ziraat Mühendisleri İl Temsilciği genel kurulu gerçekleştirdi, System.String[]

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adıyaman İl Temsilciliği genel kurulu gerçekleştirildi.


Ziraat Mühendisleri Odası binasında gerçekleşen genel kurulda mevcut Başkan Türker Yener aday olmaz iken, 2 aday yarıştı.


Arif Buğrul ve Cafer Mama'nın aday olduğu kongre divan oluşumun ardından faaliyet raporunun okunmasıyla devam etti.


Genel kurulda 116 delegenin oy kullanırken, 115 geçerli sayıldı. Cafer mama 73 oy alırken, Arif Buğrul 42 oy aldı.


Arif Buğrul'un başkan seçildiği kongrede konuşan Türker Yener, "Tarım kenti olan Adıyaman'da gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerekse de özel sektör aracılığıyla tarıma ve hizmet vermeye çalışan meslektaşlarımıza yasalarla verilen yetkiler ve genel merkezin talimatı çerçevesinde yardımcı olmaktayız. Kamu yararı ve toplumsal sorumluluğu her zaman ön planda tutan ve bilimin rehberliğini kendisine ilke edinen il temsilciliğimiz tüm mensupları ile birlikte bugüne kadar izlediği çizgisini korumak ve sürdürmekte kararlıdır. İlimizde mesleğimize ve meslektaşlarımıza ilişkin çalışmalarını aynı sürdürmeye devam edecektir. Aralıksız 6 dönemdir yürütmüş olduğu il temsilciliği görevini süresince yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte her zaman imkanlar ölçüsünde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu kadar uzun bir süre bizleri bu göreve layık gören üyelerimize ve yönetim kurulumuzda birlikte görev yaptığımız tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi. - ADIYAMAN

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
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