Ziraat Mühendisleri Odası Temsilciliğine Kanakan seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ziraat Mühendisleri Odası Temsilciliğine Kanakan seçildi - Son Dakika

Ziraat Mühendisleri Odası Temsilciliğine Kanakan seçildi

6 saat önce

Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası 46. Dönem Hakkari İl Temsilciliği seçimi yapıldı.

Ziraat Mühendisleri Odası Temsilciliğine Kanakan seçildi, System.String[]

Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası 46. Dönem Hakkari İl Temsilciliği seçimi yapıldı.


Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonundan düzenlenen Ziraat Mühendisleri Odası 46. Dönem İl Temsilciliği seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığına Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Fikret Keskin, üyeliklerine ise Cemal Demir ile Adnan Demir seçildi. Genel Kurul kapsamında eski il temsilcisi Bülent Tanyürek tarafından faaliyet ve mali raporlar sunuldu.


Açılış konuşmasının ardından 53 üyesi bulunan ve tek liste halinde girilen seçimde, il temsilciliğine Ziraat Mühendisi Mesut Kanakan getirilirken, İl Temsilci Yardımcılığına Ziraat Mühendisi Ferhat Pala, İl Genel Kurul Delegeliğine ise Ziraat Yüksek Mühendisi Bülent Tanyürek seçildi.


Seçim, katılımcılara verilene yemekle son buldu. - HAKKARİ

Ziraat Mühendisleri Odası, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Askerde kalmak için 50 metre yükseklikteki binanın tepesine çıktı
Dışişleri'nden, mürettebatında Türklerin olduğu geminin alıkoyulmasına ilişkin açıklama Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir

Son Dakika Haberleri
22:44 Afganistan'da cumhurbaşkanı adayı Abdullah'tan seçim sonuçlarına tepki (2) - Son Dakika
22:38 Spor fenerbahçe başkanı ali koç'un maç sonu açıklamaları - Son Dakika
22:36 Denizli'de çöken ahırın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
22:36 Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
22:33 İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı - Son Dakika
22:28 Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı - Son Dakika
20:40 Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 22:49:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Mühendisleri Odası Temsilciliğine Kanakan seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]