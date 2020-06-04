Ziraat Mühendisleri Odasından çiftçilere anız uyarısı - Son Dakika

Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Abdullah Melik, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.

Melik, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilerin tarlalarına aynı yıl içinde ikinci ürünü ekebilmek, hızla topraklarını işlemek, tohum yatağını hazırlamak ve maliyeti düşürmek için anız yaktığını ve bunun çok zararlı olduğunu belirtti.

Anız yangınlarının doğayı tahrip ettiğine dikkat çeken Melik, şunları kaydetti:

"Anız yangınlarından dolayı gerek ormanlar, gerekse komşu araziler zarar görmekte, toprakta bulunan birçok canlı hayatını kaybetmektedir. Doğal dengeyi bozan anız yakma, birçok canlının beslenme, barınma ve korunma ortamını da yok etmektedir. Anız yakma sonucu çıkan yangınlar, milyarlarca liralık zarara yol açmaktadır. Bunların dışında anızın yapısında bulunan fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, mangan, çinko, bakır gibi diğer mikro elementler de bitkilerin kullanamayacağı form olan oksitlere dönüşmektedir. Anızın yakılmasıyla toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini bozmaktadır. Anız yakmak yerine, modern tarım teknikleri kullanılarak, daha iyi bir tohum yatağı hazırlama ve toprak işleme yapılabilir. Bunun yanında hasat sonrası parçalama ve çürümeyi kolaylaştırmak için sapları parçalayıcı bir alet kullanılarak anız toprağa karıştırılabilir."