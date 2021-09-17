Ziraat Mühendisleri Trabzon Şubesi'nden FİSKOBİRLİK'e destek

Ziraat Mühendisleri Trabzon Şubesi üyeleri FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'a ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, ülke fındığının sigortası olan ve İstanbul'dan Artvin'e kadar 50 kooperatif ve bağlı yaklaşık 300 bin ortak sayısına sahip, alanında dünyanın en büyük üretici birliği olan FİSKOBİRLİK'in dünyada marka değeri olan bir birlik olduğunu hatırlattı.

Bu kadar etkin ve etkili bir çiftçi örgütünün fındık piyasasında daha da etkili olması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayan Pehlevan "Aslında yapılması gereken düşük faizli uzun vadeli kredi temin edilmesi durumunda gücüne güç katacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile gerçekleştirilen alımlar sadece günü kurtarmaktan öteye gitmeyecektir. Çünkü TMO satın almış olduğu fındığı işleme durumu olmadığından belli bir süre sonra sayıları bir elin parmakları kadar olan firmalara satmak zorunda kalmaktadır. Oysa FİSKOBİRLİK entegre tesislerinde fındığı işleyerek değer katabiliyor, istihdam sağlıyor, Ar-Ge çalışmaları ile yeni ürünler üretiyor, fındığı kendi tesisinde işliyor ve ihraç ediyor. Artık büyük firmalar bile tedarikçi olduğu piyasada üreticilere çeşitli söylemler ile ayar vermeyi değil, rekabet kurulunun gerçekçi kriterler ile tespit yapmasını sağlamalıyız. Ülkemizde fındık üzerinde oynanan oyunu ve tekelleşmeyi kıracak tek kurum olan FİSKOBİRLİK'in yapısal ve ekonomik sorunlarına çözüm bulunarak sorumluluk taşıyan profesyonel bir yönetim anlayışı ile piyasada etkin rol almalıdır.1998 yılında kurulan ve Ziraat Mühendisleri Odasının bile faaliyetlerinden haberdar olmadığı Fındık Tanıtım Grubuna (FTG) sağlanan imkanın azıcık bir kısmı kadar da 300 bin üyesi bulunan FİSKOBİRLİK'e sağlansa! Pansuman tedbirler ile değil, gerçekçi politikalar ile üreticilerimizin her yıl tekrarlanan sorunlarına TMO ile değil FİSKOBİRLİK ile kalıcı çözümler bulunmalıdır. FİSKOBİRLİK güçlü olursa çiftçi kazanır, ülke kazanır. Neden FİSKOBİRLİK değil de TMO? Bu yapı ile birlikte üreticinin değil tedarikçinin kazanmasının önünü açıyoruz" dedi.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar da bu görüşlere katılmamanın mümkün olmadığını belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - TRABZON