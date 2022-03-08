Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı Ulaş'ta yapıldı - Son Dakika
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Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı Ulaş'ta yapıldı

08.03.2022 16:28
Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı Ulaş'ta yapıldı

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı Ulaş ilçesinde gerçekleştirildi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı Ulaş ilçesinde gerçekleştirildi.

Ulaş Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe başkanlığında düzenlenen toplantıda, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yemlik arpa satış ve dağıtımı ile artan zirai girdi maliyetleri ele alındı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "Yakın zamanda İl Koordinasyon Kurulu olarak Ankara'ya giderek ilimiz çiftçilerinin ortak sorun ve beklentilerini geçekleştirdiğimiz görüşmelerde genel başkanlardan, bakanlık temsilcilerine, milletvekillerine ilettik. Bu durum geniş bir yankı uyandırmıştır. Çiftçilerimiz sorunlarına, talep ve beklentilerine kulak vererek, her fırsatta yetkililere ulaştıracağız ve takipçisi olacağız." dedi.

Toplantıya, Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azamet Topçu, Altınyayla Ziraat Odası Başkanı Sezai Subaşı, Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, Ulaş Ziraat Odası Başkanı Ziyaeddin Gazioğlu katıldı.

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Toprak Mahsulleri Ofisi, Ziraat Odası, Arpa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı Ulaş'ta yapıldı - Son Dakika


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