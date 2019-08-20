Son Dakika Haberleri: Ziraat Odaları toplantısı Pazaryeri'nde yapıldı
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Ziraat Odaları toplantısı Pazaryeri'nde yapıldı

36 dakika önce

Bilecik ve ilçelerinde bulunan Ziraat Odaları başkanları aylık olağan toplantısını Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirdi.

Ziraat Odaları toplantısı Pazaryeri'nde yapıldı, System.String[]
Bilecik ve ilçelerinde bulunan Ziraat Odaları başkanları aylık olağan toplantısını Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirdi.

Pazaryeri Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleşen il koordinasyon toplantısında, başta Pazaryeri ve diğer ilçeler olmak üzere Ziraat Odalarının çalışmaları değerlendirildi. Pazaryeri'nde gerçekleşen toplantıya Bilecik ve ilçelerinde bulunan Ziraat Odaları başkanları katılırken, başkanlar sırasıyla Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven'i ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti. - BİLECİK
Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:14 Kaynak: İHA
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