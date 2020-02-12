Ziraat odalarından ortak talep - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ziraat odalarından ortak talep - Son Dakika Ekonomi

Ziraat odalarından ortak talep

6 saat önce

-Muğla Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu yaptığı toplantıda Muğla'nın bir turizm kenti olarak görülmesine rağmen yüzde 70'inin tarımla ve hayvancılıkla uğraştığı ve Muğla'nın hayvancılık destek ve teşviklerinden yararlanması istendi.

Ziraat odalarından ortak talep, System.String[]

- Muğla Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu yaptığı toplantıda Muğla'nın bir turizm kenti olarak görülmesine rağmen yüzde 70'inin tarımla ve hayvancılıkla uğraştığı ve Muğla'nın hayvancılık destek ve teşviklerinden yararlanması istendi.


Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Menteşe Ziraat Odası'nda yapıldı. Menteşe Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda Muğla İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ başkanlığında yapılan toplantıya kurul üyeleri katılırken Muğla genelinde çiftçilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.


Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar arasında, 'Genç çiftçilerin hayvancılık destekleme ve teşviklerden yararlanması, kilo bazında buğday ve pamuğa verilen desteğin yaş sebze ve meyveye de verilmesi, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından üretim planlamasının bölgeye uygun bir şekilde uygulanması gibi önemli kararlar alandı. İlaç bayiliği olan odalarda reçete yazmak için ikinci Ziraat Mühendisinin istihdamı yerine çalışan Ziraat Mühendisinin reçete yazma yetkisinin verilmesi istenirken, ticari çalışanların haricindeki traktörlerin sicil kayıt işlemlerinin Ziraat Odalarına verilmesi, bayilik ve danışmanlık belgesi almak üzere Bakanlıkça yapılan sınavın en az yılda iki defa yapılması, yüzde 50 hibe makine ve ekipman desteğinin tekrar verilmesi kakarları alındı.


Koordinasyon kurulunda tarımsal alanlarda elektrik altyapısının oluşturulabilmesi ve alternatif tarımın geliştirilmesi için enerji alt yapısının oluşturulması da alınan kararlar arasında yer alırken, tarımsal üretim yapan üreticilerden elektrik fatura ödemelerinin 6 aylık dönemlerde hasat sonunda ödenmesinin sağlanması da istenirken, hallerdeki fiyat belirleme komisyonlarına Ziraat Odası temsilcilerinin alınması kararı da alındı. Balık üretimi tesis yapımındaki 25 tonluk işletmelerin de kırsal kalkınma desteklemeleri içine alınmasının yanında Muğla ili ve İlçelerinde sulama gölet ve barajların yapımının hızlandırılması ve yarım kalan sulama göletlerinin yapımı için ödenek ayrılarak yapımının devam etmesi talep edildi.


Tarımsal alanların imara açılması konusunda mutlaka Ziraat Odaları'ndan temsilci istenmesinin talep edildiği toplantıda, Mera il komisyonlarında İl Ziraat Odasından temsilci istenirken, ilçelerde kurulan mera teknik komisyonuna da İlçe Ziraat Odası temsilcisi bulunması istendi. Tarım kredi kooperatiflerinin üyelerine kullandırdığı uzun vadeli kredilerde katkı fonu adı altında alınan fark faizlerinin alınmaması ve Ziraat Bankası ile aynı oranda kredi kullandırılmasının sağlanması istenirken, genç çiftçilerin hayvancılık teşvik desteklerinden yararlanmaları istenirken, Yatağan'da özelleştirme sonrası devletin tasarrufuna geçen zeytinliklerin Yatağan Ziraat Odası'nın iktisadi işletmesine devri istendi.


2B arazilerinde müracaat, yapılandırma ve borç ödeme sürelerinin uzatılmasının talep edildiği Ziraat Odaları koordinasyon toplantısında çiftçilerin kendi traktörleri ile zorunlu hallerde kendi yüklerini taşımak için kullandığı römorklarına cezai işlem uygulanması nedeniyle aynı sürücü belgesi ile traktör ruhsatlarına 'römork takabilir' kaydının yapılması kararı alındı. - MUĞLA

Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi Patara yılı ilan ettik
İki yüz kiloluk orkinos, Türk balıkçıları Yunan adasına sürükledi Türkiye'nin koronavirüsün tedavisi için geliştirdiği tanı kiti yurt dışına satılacak Son dakika: FETÖ'den yargılanan ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün 15 yıla kadar hapsi istendi

Son Dakika Haberleri
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi
15:08 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu
14:43 Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi
16:01 Volkan Konak'ın vasiyetini anlattı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun
14:23 Vedat Mılor'den Canan Karatay'ın "Turp yerseniz turp gibi olursunuz" sözüne ilginç gönderme: Hıyar yemeyi bırakıyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 16:39:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat odalarından ortak talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]