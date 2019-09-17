Ziraat odalarının ayçiçeği fiyat endişesi

MARMARA Bölgesi'nin il ve ilçelerinin ziraat odaları başkanları Edirne'de bir araya gelerek, döviz kurundaki düşüşle birlikte fiyatı açıklanan alım fiyatından çok aşağıya düşen ayçiçeği ile ilgili endişelerini dile getirdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Darcan, 2.20 TL'ye kadar gerileyen fiyatın daha da düşmesi durumunda, hem çiftçinin hem de Trakya Birlik'in zarar edeceğini belirterek, "Bu kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretimini sağlayan aralarında Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale'nin de bulunduğu Marmara Bölgesi Ziraat Odası başkanları Edirne'de bir araya gelerek, ayçiçeğinin açıklanan fiyatın altına düşmesini masaya yatırdı. Odalar adına hazırlanan ortak açıklamaya yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, 2019 yılı girdi maliyeti 2,46 TL/ kg olan ve alım fiyatı ise 2.50 TL olarak açıklanan ayçiçeğinin son günlerde piyasadaki fiyatının dolar kuru düşüşünden dolayı 2,20 TL'ye gerilediğini ifade etti. Doların daha da düşmesi durumunda ayçiçeği alım fiyatının düşeceği yönündeki endişelerini anlatan Darcan, "Geçtiğimiz haftadan itibaren dolar kurunda görülen gerileme, ayçiçeği fiyatına yansımış ve piyasada fiyatlar 2 bin 200 ton/ TL'ye kadar gerilemiştir. Doların daha da gerilemesi durumunda bu fiyat daha da gerileyecek mi? Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Trakya Birlik 2 bin 500 Ton/ TL'ye ürün almaya devam ediyor. Sonuçta ne olacak? Üretici ürününü piyasaya değil, Trakya Birlik'e teslim edecek ve piyasada yağ fiyatlarının ithal ürünle düşmesi durumunda Trakya Birlik zarar edecek. Bu durumdan hem üretici hem de Trakya Birlik zarar görecek" dedi.

'REFERANS FİYATI ARTIRILMALI'

Hasat döneminde bu tür ani değişimlere karşı hızlı önlemler alınması gerektiğini dile getiren Darcan, "Gümrük vergi oranı piyasayı koruyamıyor ise referans fiyatlar artırılarak, düşük fiyatlı ürün ithalatı engellenmelidir. Bu nedenledir ki, ayçiçeğinde referans fiyat üreticilerimiz için büyük önem taşımaktadır. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında 800 dolar/ tona çıkarılan referans fiyat, üreticilerimiz tarafından yerinde bir karar olarak değerlendirilmiştir. Bu yılda da 450 dolar/ ton olan referans fiyatının 700 dolar/ tona yükseltilmesini bekliyoruz. Bu ton başına alınan verginin 90 dolardan 140 dolar seviyesine çıkartılması demektir. Gelen ithal ürün maliyetinin ton başına 50 dolar artması iç piyasa fiyatlarının gerilemesini engelleyecektir. Üreticilerimizin bir sonraki sezonda üretime devam edebilmesinin sağlanması, üretimin cazip hale gelmesi bakımından fiyat düşüşleri önlenmelidir" diye konuştu.

Darcan, ayrıca, lisanslı depoculuk uygulamasından yararlanan üreticinin, bankadan çektiği krediyi ödeyemeden yeni ürün ekebilmek için başka kredi çekmek zorunda kaldığını ifade etti. Hükümetten söz konusu kredilere sıfır faiz uygulanarak 5 yıl ertelenmesi talebinde bulunan Darcan, "Biliyorsunuz Ziraat Bankası'na borcu olmayan çiftçimiz yok. Genelde borç ertelemesi yapılıyor yüzde 23 faiz üzerinden. Şimdi üreticimiz bu yıl borcunu erteletti, üzerinde yüzde 23 faiz konuldu. Zaten bir dahaki yıla çıkaracağı aynı ürün. Bir dahaki yıla girebilmek için tekrar kredi kullanıyor. Üreticimizin borcu 5 yıl faizsiz olarak eşit taksitlere bölünsün, böyle bir ödeme kolaylığı yapılsın. Yoksa yeni bir kredi alırsa üretici, borç üstüne borç koymuş olacak. Bu üreticimizi çok zor durumda bırakıyor" dedi.

'ÇELTİK FİYATI YETERSİZ'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Darcan, ayrıca, önceki gün TMO tarafından açıklanan çeltik alım fiyatlarının, üreticinin maliyetini karşılayamayacağını, çok dip rakamlar olduğunu söyledi. Darcan, "Çeltik maliyetlerimizi geçmiş dönemde sizlerle paylaşmıştık. 2 lira 30 kuruş gibi bir dönüm maliyetimiz var. Bu dane maliyetini tabi ki değiştiriyor. Şimdi bir Osmancık verimi, bir baldo verimi farklı farklı tonajlara sahip, dane verimine gelince yani 3 liranın üzerinde bizim dane maliyetimiz var. Yani 3 TL üzerinde. Yani bugün açıklanan bir 3 lira 5 kuruş, Osmancık ancak şu anda bizim maliyetimizi karşılamaktadır. Ben bu yıl üreticilerin çok kar edeceğini düşünmüyorum. Yani bu rakamlar çok dip rakamlardır. Ben tekrar tarım bakanımızdan bu fiyatların gözden geçirilmesini istiyoruz. Bu fiyatlar gerçekten üreticimizin üretim maliyetleridir" dedi.