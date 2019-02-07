Ziraat Odası Başkan'ına A.G.C'den Hayırlı Olsun Ziyareti

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (AGC) Zeki Dişkaya" Pazar günü gerçekleşen Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde tekrardan seçilen Salih Şahan'a görevinde başarılar diliyorum. Adıyaman'ın tarımsal alanda her zaman dile getiren ve çiftçilerimizin yanında olan tekrardan Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Salih Şahan'ın tekrardan görevine devam etmesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyor. Adıyaman basını olarak her zaman yanlarında olacaklarımızı ifade etmek istiyorum diye" konuştu.

Gerçekleşen Ziyaretten memnun olduğunu dile getiren Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan " Adıyaman basını İlimizin her zaman gözü kulağı olmuştur. Bizlerde yapmış olduğumuz her çalışmamızı gerek ulusal gerekse yerel basında bulunan arkadaşlarımızla paylaştık. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti BaşkanıZeki Dişkaya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum sözlerini ifade etti.