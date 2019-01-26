Son Dakika Haberleri: Ziraat Odası Başkanı Aslankaya'dan Erozyon Uyarısı

Ziraat Odası Başkanı Aslankaya'dan Erozyon Uyarısı

1 saat önce

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, dere ve göl kenarlarının erozyona karşı ağaç dikilerek değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Aslankaya'dan Erozyon Uyarısı, System.String[]
Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, dere ve göl kenarlarının erozyona karşı ağaç dikilerek değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erozyonla çok değerli tarım alanlarının kaybedildiğine işaret etti.

Vatandaşların kendi imkanları ölçüsünde ağaçlandırma yaparak erozyona karşı mücadele edebileceğine dikkati çeken Aslankaya, "Erozyonla mücadele yöntemlerinin başında ağaçlandırma gelir. İlçemizde zaman zaman sel taşkınları oluşur. Bu da ekili arazilere zarar veriyor. Bu esnada hem mahsul ve hem de verimli topraklarımız zarar görüyor." dedi.

Dere ve göl kenarlarına söğüt ve kavak ağaçları dikilerek erozyona karşı tedbir alınabileceğini vurgulayan Aslankaya, büyüyecek ağaçların kereste, arta kalanlarının da kışlık yakacak olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:58 Kaynak: AA

Kavak, Güncel
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