Son Dakika Haberleri: Ziraat Odası Başkanı Ateş'ten ÇKS çağrısı
Son Dakika Güncel Ziraat Odası Başkanı Ateş'ten ÇKS çağrısı

Ziraat Odası Başkanı Ateş'ten ÇKS çağrısı

51 dakika önce

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, çiftçilerin 2020 üretim sezonu için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularını yapmalarını istedi.

Ziraat Odası Başkanı Ateş'ten ÇKS çağrısı, System.String[]

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, çiftçilerin 2020 üretim sezonu için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularını yapmalarını istedi.

Mustafa Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilere her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Çiftçilerin bir an önce başvurularını yaptırmalarını isteyen Ateş, "ÇKS başvurularını da Odamıza yapan çiftçilere dosyalarını hazırlayarak teslim ediyoruz. Çiftçilerimizin bir an evvel ÇKS başvurularını yaparak, bu kapsamdan yararlanmalarını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Mustafa Ateş, Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:48 Kaynak: AA
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