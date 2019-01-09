Ziraat Odası Başkanı Aydemir Delegelerle Buluştu
1 saat önce
Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, delegelerle bir araya geldi.
Çarşamba
Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, delegelerle bir araya geldi.
Kaymakam Şükrü Yıldırım
, ilçedeki bir restoranda düzenlenen programda, ilçede göreve yeni başladığını, program sayesinde delegelerle tanışma fırsatı bulduğunu söyledi.
Çarşamba'nın çok verimli toprakları bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, "Elbette sorunlarınız var. İnşallah bu sorunları hep birlikte çözeceğiz. Bana günün 24 saati ulaşabilirsiniz." dedi.
Aydemir de yarın Çarşamba Ziraat Odasının seçimi olduğunu belirterek, "Delege seçimlerimizi yeni gerçekleştirdik. Bu programı da birbirini tanımayan delegelerimizin tanışması adına düzenledik. 10 Şubat'tan sonra ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım inşallah sizlerin de desteğiyle Çarşamba tarımını bir adım daha ileri götürecek. Bugüne kadar hep çiftçimizin üreticimizin yanında olduk. Onlar için çalıştık, bundan sonra da her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:54 Kaynak: AA
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