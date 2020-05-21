Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den fındıkta yeşil kokarca ile külleme hastalığı uyarısı - Son Dakika

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındıkta yeşil kokarca ve külleme hastalığına karşı üreticilere uyarıda bulundu.

Aydemir, yaptığı açıklamada, bahar mevsiminin gelmesiyle üreticilerin meyveden sebzeye üretimini sürdürdüğünü belirtti.

Mayıs ayı itibarıyla üreticilerin de fındık bahçelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdığına işaret eden Aydemir, bu süreçte üreticilerin yeşil kokarca ile külleme hastalığına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Yaptıkları incelemelerde herhangi bir hastalığa rastlamadıklarını ancak oluşabilecek bir hastalığa karşı üreticilerin bahçesinde kapsamlı ilaçlama yapması gerektiğine dikkati çeken Aydemir, "Çünkü fındık bahçesi yeşil kokarca veya külleme hastalığına maruz kalması durumunda hem ürün hem de kalite kaybı oluşuyor. Bunun için üreticilerimizin bu dönemde dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada tarımda düşüş olduğunun altını çizen Aydemir, "Bu nedenle bu sene diğer ürünlerde olduğu gibi fındığa da talep artacak ve ihracatta artış yaşanacak. İhracatta yaşanacak bu artış da fındık fiyatının artmasına ve üreticimizin fındığının daha çok değer kazanmasına neden olacak." ifadesini kullandı.