Ziraat Odası Başkanı Bayram, köy ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ziraat Odası Başkanı Bayram, köy ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Ziraat Odası Başkanı Bayram, köy ziyaretlerine devam ediyor

6 saat önce

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, köyleri ziyaret ederek üreticilerin sorun ve taleplerini dinliyor.

Ziraat Odası Başkanı Bayram, köy ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, köyleri ziyaret ederek üreticilerin sorun ve taleplerini dinliyor.


Başkan Bayram üyelerine özellikle bu yıl uygulanan münavebe hakkında bilgi verip üyelerinin taleplerini not ederek devlet yetkililerine ileteceğini ve takibini bizzat kendisinin yapacağının sözünü veriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bayram, "Yol bir yerde bitiyor, bitecek elbette hepimiz için önemli olan kaç kişinin hayatına dokunduğumuz ve kaç kişiye bilgi verdiğimiz. Kaç kişiye yardımcı olduğumuza inanarak fark oluşturmaktır. Bunun için her zaman üyelerimle iç içe bir araya gelerek bilgi veriyor ve taleplerini dinliyorum. Devlet büyüklerimizle bir araya gelerek üyelerimizin taleplerini kendilerine iletiyorum. Makamlar gelip geçici, önemli olan görevimiz boyunca kaç kişinin yarasına merhem olmuşuz, üyelerimize üreticilerimize nasıl ne şekilde faydalı olmuşuz o dur. Göreve geldiğimiz gün itibarı ile azim ve gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız Karaman tarımını en üst seviyeye ulaştırmak ve çiftçimizi bilinçlendirerek emeklerinin karşılığını almasını sağlamak. Çiftçilerimiz olmazsa, üretmezsek tüm dünya aç kalır. Onun için çiftçinin hak ettiği değeri göreceğine inanıyorum" dedi. - KARAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
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