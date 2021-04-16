ZİRAAT ODASI BAŞKANI BULUŞAN BU PROJE ÜRETİCİYE CAN SUYU OLDU - Son Dakika

ZİRAAT ODASI BAŞKANI BULUŞAN BU PROJE ÜRETİCİYE CAN SUYU OLDU

16.04.2021 18:30

ESKİŞEHİR'de, üreticilerin depolarında bekleyen patates ve soğanlar, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından satın alınarak, çeşitli illere gönderilmek üzere kamyonlara yüklenmeye başladı.

ESKİŞEHİR'de, üreticilerin depolarında bekleyen patates ve soğanlar, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından satın alınarak, çeşitli illere gönderilmek üzere kamyonlara yüklenmeye başladı. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, kentte yaklaşık 10 bin ton kuru soğan ve 4 bin tona yakın patatesin TMO görevlilerince toplanacağını ifade ederek, Bu proje üreticiye bir can suyu oldu. Üreticimiz de bir vatandaşın sofrasına gitsin düşüncesi ile canla başla çalışıyorlar dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticilere destek olmak amacıyla depolarında kalan patates ve soğanların Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı TMO tarafından alımı yapılarak ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılacağını açıklamasının ardından Eskişehir'de de üreticilerin ellerindeki patates ve soğanlar çeşitli illere gönderilmek üzere toplanmaya başladı. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki üretici Ramazan Eryörük'ün deposundan kamyonlara yüklenen kuru soğanlar ise İstanbul'un Tuzla ilçesine gönderildi.

'ÜRETİCİYE CAN SUYU OLDU'

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, bu projenin üreticilere bir can suyu olduğunu belirterek, 'Bu proje üreticimiz için çok önemli. Bu bir milli servet, bir nimet. Üreticimizin çok büyük emekleri adeta depolarda çürüyor. Bunda pandemi döneminin de çok faktörü var. Bunun yanı sıra biz de artık planlı üretme ve planlı pazara sahip çıkmak zorundayız. Eğer bu sene bu soğan alınmasaydı, önümüzdeki sene soğan ekmeyecek üreticimiz çoktu. Bu üreticiye bir can suyu oldu. Ramazan ayının hayır ayı olması sebebi ile ve bu soğanların vatandaşa verilmesinin daha da çok anlamı var. O yüzden üreticimiz fiyat konusunda hiç pazarlığa girmeden, bir vatandaşın sofrasına gitsin düşüncesi ile canla başla çalışıyorlar dedi.

'10 BİN TON SOĞAN, 4 BİN TON PATATES ÇIKMASI BEKLENİYOR'

Eskişehir genelinde yaklaşık 10 bin soğan ve 4 bin ton patates alımının gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Buluşan, Şu an için Eskişehir Tepebaşı bölgesinde bin 500 ton soğan, yaklaşık 350 ton civarında da patates var. Bunlar tespit edilmiş durumda. Bunu tüm ilçelerimize yaydığımız zaman yaklaşık 10 bin ton soğan ve 4 bin ton patates çıkması bekleniyor. Çok hızlı bir hareket var. Şimdiye kadar yaklaşık yüklü 30 araç İstanbul, Edirne, Bilecik bölgelerine gitti. 500 ton civarında sevkiyat oldu. Sevkiyatlar 1 gün içerisinde tamamlanır? diye konuştu.

Deposunda 100 tona yakın soğanı olduğunu söyleyen üretici Ramazan Eryörük ise, 'Burada 45 yıldır çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Biz soğanlarımızı bu şekilde değerlendirebileceğimizi hiç düşünemiyorduk. Dökülecek diye kuşkulanıyorduk. Kendi kendimize tereddütteydik. Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanlığımıza, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Soğanlarımızı elimizden geldiği kadarıyla temizlettik. Benim yaklaşık 100 ton civarı soğanım vardı. Şu anda 2'nci kamyonu yüklüyorum. 22 ton yükle bir kamyonu dün İstanbul Tuzla'ya gönderdim. 4 kamyon yük daha çıkar. Çiftçiler için az da olsa bir fırsat oldu' ifadelerini kullandı.

ZİRAAT ODASI BAŞKANI BULUŞAN BU PROJE ÜRETİCİYE CAN SUYU OLDU
ZİRAAT ODASI BAŞKANI BULUŞAN BU PROJE ÜRETİCİYE CAN SUYU OLDU
ZİRAAT ODASI BAŞKANI BULUŞAN BU PROJE ÜRETİCİYE CAN SUYU OLDU
ZİRAAT ODASI BAŞKANI BULUŞAN BU PROJE ÜRETİCİYE CAN SUYU OLDU
ZİRAAT ODASI BAŞKANI BULUŞAN BU PROJE ÜRETİCİYE CAN SUYU OLDU
ZİRAAT ODASI BAŞKANI BULUŞAN BU PROJE ÜRETİCİYE CAN SUYU OLDU
ZİRAAT ODASI BAŞKANI BULUŞAN BU PROJE ÜRETİCİYE CAN SUYU OLDU

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ziraat Odası, Eskişehir, Tepebaşı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi ZİRAAT ODASI BAŞKANI BULUŞAN BU PROJE ÜRETİCİYE CAN SUYU OLDU - Son Dakika Ekonomi


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