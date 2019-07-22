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Ziraat Odası Başkanı Çalışkan: Çiftçilerimiz ceviz yetiştiriciliğine yönelmeli

1 saat önce

Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, çiftçilerin yeni bir gelir kaynağı olabilecek ceviz yetiştiriciliğine yönelmelerini istedi.

Ziraat Odası Başkanı Çalışkan: Çiftçilerimiz ceviz yetiştiriciliğine yönelmeli, System.String[]
Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, çiftçilerin yeni bir gelir kaynağı olabilecek ceviz yetiştiriciliğine yönelmelerini istedi.

Bu yıl cevizde yüksek rekolte beklendiğini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan," Bahar döneminde ceviz ağaçlarının don ve kırağıdan zarar görmemesi sonucu ceviz üreticilerinin yüzü gülmüştür. Üretimdeki artış sonucu vatandaşlarımız bu yıl cevizi daha bol ve uygun fiyata yiyebilecekler. Devletimiz tarafından yerli üretimi desteklemek amacıyla çiftçilerimize destekleme verildiği gibi, ceviz yetiştiriciliğine devlet desteği de sağlanmaktadır. Yöremiz iklim şartları özellikle yerli ceviz yetiştiriciliğine uygundur. Ziraat Odası olarak çiftçilerimizin yeni bir gelir kaynağı olabilecek ceviz yetiştiriciliğine yönelmelerini istiyoruz " dedi. - KÜTAHYA
Hisarcık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
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