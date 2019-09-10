Son Dakika Haberleri: Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: "Açığa üzüm dökmeyelim"
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Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: "Açığa üzüm dökmeyelim"

1 saat önce

Üreticilerin elindeki üzümün kıymetini iyi bilmelerini isteyen Manisa'nın Salihli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Kuru üzümün açığa yatırılması bindiğimiz dalı kesmektir.

Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç:

Üreticilerin elindeki üzümün kıymetini iyi bilmelerini isteyen Manisa'nın Salihli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Kuru üzümün açığa yatırılması bindiğimiz dalı kesmektir. Bir yıl emek harcayarak ürettiğiniz ürününüzü kesinlikle açığa dökmeyin" dedi. Yalvaç, ayrıca üreticileri dolandırıcılık konusunda da uyardı.


Üreticinin üzümünü emanete dökmesinin pazarlık şansını ortadan kaldırdığına değinen Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Mahsullerimizi ihtiyacımız kadar satalım. Üretici elindeki üzümün tamamını saklayacak yeri olmadığı için verirse tüccar bunu menfaate çeviriyor. Fiyat yükseltmiyor. Ama tüccarın elinde üzüm olmazsa, aramaya başlarlarsa o zaman mahsul para etmeye başlıyor. Üzümü açığa dökerek, tüm kozları tüccarın eline vermeyelim. Üretici elindeki üzümün kıymetini bilsin. Üretici, ürününe sahip çıkarsa para kazanabilir" dedi.


Yalvaç açıklamasını şöyle tamamladı: "Üreticilerimizin ihtiyacı kadar üzümünü satıp kalanını bekletmesi, ürününü açığa yatırmaması arz-talep dengesini oluşturacak fiyat istikrarı sağlanacaktır. Ürettiğimiz ve yüzde 85'inin ihraç ettiğimiz el emeği, göz nuru çekirdeksiz kuru üzümümüzü hep birlikte sahip çıkmak zorundayız." - MANİSA

Salihli, Manisa, Yalvaç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:38 Kaynak: İHA
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