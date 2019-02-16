Ziraat Odası Başkanı Çetindağ Güven Tazeledi
1 saat önce
Sivas Ziraat Odası başkanlık seçimini mevcut başkan Hacı Çetindağ ezici çoğunlukla kazandı.
Sivas
Ziraat Odası başkanlık seçimini mevcut başkan Hacı Çetindağ ezici çoğunlukla kazandı.
Sivas Ziraat Odası Başkanlık seçimi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleşti. 195 delegenin katıldığı seçimde mevcut başkan Hacı Çetindağ, Ali Pek, Birgül Canikliğil ve Durmuş Şeker
yarıştı.
Çetindağ kullanılan oyların 114'ünü almaya başarıp yeniden Ziraat Odası başkanlığına seçildi. Bilgül Canikligil 40, Ali Pek 32, Durmuş Şeker ise 9 oy aldı. - SİVAS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:45 Kaynak: İHA
KKTC'de Yakalanan 2 FETÖ Üyesi Türkiye'ye İade Edildi
Yılmaz Vural'ın, İYİ Partiden Belediye Başkan Aday Olacağı İddia Edildi
Hollanda'da Irkçı Parti Liderinden Skandal Öneri: Türklerin Oy Vermesi Yasaklansın
Ege'de Korkutan Deprem! Artçılar da Kaydedildi