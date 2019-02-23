Son Dakika Haberleri: Ziraat Odası Başkanı Çetindağ Mazbatasını Aldı

Ziraat Odası Başkanı Çetindağ Mazbatasını Aldı

30 dakika önce

Sivas Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Hacı Çetindağ, mazbatasını aldı.

Ziraat Odası Başkanı Çetindağ Mazbatasını Aldı, System.String[]
Sivas Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Hacı Çetindağ, mazbatasını aldı.

İl Seçim Müdürü Mehmet Özkan'ı ziyaret eden Çetindağ, seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Özkan'ın elinden mazbatasını alan Çetindağ, Sivas'ta oy kullanan tüm çiftçi ve delegelere teşekkür etti.

Ziraat Odası'nın Sivas'ın en büyük sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çeken Çetindağ, "Amacımız çiftçilerimizin yaşadığı sorun ve sıkıntıları en kısa sürede çözüme kavuşturmak. Gübrede, tahıl taban fiyatlarına, ürün hasar tespitinden borç ertelemeye kadar her konuda çiftçilerimizin emrindeyiz. Bizleri yeniden yetkilendiren çiftçi kardeşlerimize yönelik 4 yıllık hizmet planımızı hazırladık. Bunları hayata geçirerek çiftçilerimize daha kaliteli hizmet sunmuş olacağız." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:31 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Yerel Seçim Fırsatçıları 40 Liraya Aldıkları İnternet Sitelerini 8 Milyon Liradan Satışa Sundu

Bakan Soylu'dan "Polis Göstericiyi Taciz Etti" İddiasına Yanıt: İnsanın Görevini Yapması Eleştirilir mi? Beklenen Kar Türkiye'ye Kırklareli'den Giriş Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 10:01:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Odası Başkanı Çetindağ Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]