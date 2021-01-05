Ziraat Odası Başkanı Demir'den arıcılara bakım uyarısı - Son Dakika

Ziraat Odası Başkanı Demir'den arıcılara bakım uyarısı

05.01.2021 17:01
Ziraat Odası Başkanı Demir'den arıcılara bakım uyarısı, System.String[]

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, arıcılara kovanlarda yiyecek kontrolü yapılması uyarısında bulundu.

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, arıcılara kovanlarda yiyecek kontrolü yapılması uyarısında bulundu.

Demir, AA muhabirine, bugünlerde arı kovanlarının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Kovanlardaki bakım ve kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Demir, "Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmektedir. Arılar bu güneşli havada kovanlarından çıkarak yiyecek bulabilmek için gerektiğinde kilometrelerce uçuş yapıyor. Bu mevsimde çiçek bulamayan arılar bir hayli acıktığından kovandaki yiyecekten tüketime gidiyor. Bu nedenle arı yetiştiricilerimizin bu güneşli günleri fırsat bilerek kovanlarını gözden geçirerek gerektiğinde hastalıklara karşı mücadele ve yiyecek takviyesinde bulunmalıdır." dedi.

Ziraat Odası, Ladik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ziraat Odası Başkanı Demir'den arıcılara bakım uyarısı - Son Dakika


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