Ziraat Odası Başkanı Demir'den arıcılara bakım uyarısı - Son Dakika

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, arıcılara kovanlarda yiyecek kontrolü yapılması uyarısında bulundu.

Demir, AA muhabirine, bugünlerde arı kovanlarının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Kovanlardaki bakım ve kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Demir, "Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmektedir. Arılar bu güneşli havada kovanlarından çıkarak yiyecek bulabilmek için gerektiğinde kilometrelerce uçuş yapıyor. Bu mevsimde çiçek bulamayan arılar bir hayli acıktığından kovandaki yiyecekten tüketime gidiyor. Bu nedenle arı yetiştiricilerimizin bu güneşli günleri fırsat bilerek kovanlarını gözden geçirerek gerektiğinde hastalıklara karşı mücadele ve yiyecek takviyesinde bulunmalıdır." dedi.