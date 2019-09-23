Son Dakika Haberleri: Ziraat Odası Başkanı Karan: "Tekelle mücadele için FİSKOBİRLİK desteklenmeli"
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Ziraat Odası Başkanı Karan: "Tekelle mücadele için FİSKOBİRLİK desteklenmeli"

1 saat önce

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, serbest piyasada fındığın 16 liradan işlem gördüğünü ifade ederek fındıkta tekelle mücadele için FİSKOBİRLİK'in güçlü hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Karan:

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, serbest piyasada fındığın 16 liradan işlem gördüğünü ifade ederek fındıkta tekelle mücadele için FİSKOBİRLİK'in güçlü hale getirilmesi gerektiğini söyledi.


Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada, FİSKOBİLİK'in güçlendirilmesine dikkat çekerek "Tekele karşı FİSKOBİRLİK güçlü hale getirilmelidir. Sektörde güçlü bir FİSKOBİRLİK, tekel karşısında en etkili kalkan olacaktır" dedi.


Serbest piyasada fındığın yükselişe geçtiğine değinen Karan, "Serbest piyasada bugün fındık fiyatının 16 liradan işlem görüyor. TMO ile FİSKOBİRLİK'in piyasada olmasının pazar fiyatına olumlu şekilde etkiliyor. Üreticinin mutlaka ürününü piyasaya kontrollü indirmesi ve emanet sistemine teslim etmemesi gerekiyor. Üretici sabredip gerekli tedbirleri alırsa çok rahatlıkla ürününden istediği geliri elde edebilir" şeklinde konuştu.


"Tekelle mutlaka mücadele etmek lazım" diyen Karan, şöyle devam etti:


"Bunun yöntemi de depolayan, işleyen ve ihraç eden bir sistemi devreye sokmaktır. Tekele karşı FİSKOBİRLİK güçlü hale getirilmelidir. Sektörde güçlü bir FİSKOBİRLİK, tekel karşısında en etkili kalkan olacaktır." - GİRESUN

fındık fiyatları, Giresun, Tekel, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:49 Kaynak: İHA
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