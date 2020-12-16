Ziraat Odası Başkanı Karayiğit'ten Tarım Sigortası uyarısı - Son Dakika

Ziraat Odası Başkanı Karayiğit'ten Tarım Sigortası uyarısı

16.12.2020 13:07
Ziraat Odası Başkanı Karayiğit'ten Tarım Sigortası uyarısı, System.String[]

Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, değişen iklim şartları ve beklenmedik doğal afetler sebebiyle, üreticilerin emeklerini şansa bırakmamaları ve tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, değişen iklim şartları ve beklenmedik doğal afetler sebebiyle, üreticilerin emeklerini şansa bırakmamaları ve tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Son günlerde yağan aşırı yağmurlardan meydana gelen, Antalya'nın batı ilçelerindeki sel felaketlerine değinen Karayiğit, dere yataklarının ve arıkların temizlenmemesinden dolayı da bu doğal afetlerin meydana geldiğini belirtti.

Yaşanabilecek doğal afetlerde meydana gelen zararlardan üreticilerin maddi açıdan zarar görmemesi için çiftçilere tarım sigortasını yaptırmaları çağrısında da bulunan Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, yaptığı açıklamada, değişen iklim şartları ve beklenmedik doğal afetler sebebiyle, üreticilerin emeklerini şansa bırakmamaları ve tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Üreticilerin mağdur olmamak için önceden tedbir almaları gerektiğini belirten Karayiğit, "Çiftçilerimizin tarım sigortası yaptırmaları büyük önem arz etmektedir. Tarım sigortası primlerinin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanıyor. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için bir an önce sigorta yaptırsınlar. Bir afet durumunda devlet, çiftçinin zarar gören ürününün bedelinin ödüyor" şeklinde konuştu.

Sel felaketinde zarar gören üreticilere devletin bir en önce yardım elini uzatması gerektiğini ifade eden Karayiğit, "Özellikle son yağan yağmurlar sonrası Antalya ilimize bağlı komşu ilçelerimiz Demre, Finike ve Kaş bölgelerinde doğal felakete yol açan sel baskınları yaşandı. Gördüğümüz kadarı ile çiftçi vatandaşlarımızın zararı çok büyük boyutlarda. Bir üreticinin mahsulünü dikip yetiştirmesi ve hasat zamanına getirmesi çok kolay bir çalışma değil. Zaten ürettiği ürünün masrafını ancak karşılayabiliyorken, bir de bu tür doğal afetlerin açmış olduğu zararlarla çiftçinin beli daha da bükülüyor. Allah'tan gelen bir durum olduğu için yapabileceğimiz hiç bir şey yok tabiki. İnşallah devletimiz oradaki üreticilerimize yardım elini uzatır ve çiftçimizin omuzundaki yükün birazı giderilir" diye konuştu.

"Kuraklıkla ilgili tehlike çanları kapıda"

Türkiye genelinde Korona virüsten sonra bu yılın tehlike çanları çalan sorunlarından birisi olan kuraklık ile ilgili açıklamalarda bulunan Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, bölgemizde diğer bölgelere göre kuraklık konusunda şuanda fazla bir sıkıntının olmadığını kaydederek, " Tabiki yağmurlar yağmaz ise, karın yüzünü göremez isek. o zaman durum çok kötü. Yaşanan kuraklık tarımı vuracaktır. Bir an önce acil tedbir alınması gerekmektedir" diye konuştu.

Karayiğit, "içerisinde bulunduğumuz ayların mevsim normallerine ters olarak yağışsız geçtiğini geçtiğini hatırlatarak, "Çiftçilerimizi bu konuda yönlendirmemiz lazım. Gördüğümüz kadarıyla ve aldığımız bilgilere göre artık kuraklık her sene arta arta devam edecek. Zaman geçmeden bunun hazırlıklarına başlamamız lazım" diye konuştu.

Tarım Bakanlığı'nın da çok geç kalmadan bir an önce kuraklık meselesinde harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Karayiğit, " Tarım Bakanlığımızla, üniversitelerimizle, tarım il müdürlükleriyle, ziraat odalarıyla, sivil toplum örgütleriyle beraber bunun derhal gündeme alınarak üzerinde ciddi ciddi düşünülmesi lazım. Sizin aracılığınızla Tarım Bakanlığımıza, üniversitelerimize, bilim insanlarımıza çağrı yapıyorum. Çok geç kalmadan hazırlıkların yapılması gerekir. Salgın hastalık elbet bir gün bitecek ama kuraklık böyle giderse kalıcı olacak. Vah, tüh demeden ülke olarak bununla ilgili hazırlıklara başlayarak ona göre hareket etmeliyiz. Bu konuda ilgililerden çalışma bekliyoruz ve takipçisi de olacağız. Ülkemiz geneline baktığımız zaman kuraklıkla ilgili çok büyük sıkıntı içerisine giriyoruz. Bölgemizi ülkemiz geneli ile kıyaslayacak olursak, tabiki bizim bölgemiz biraz daha şanslı görünüyor .Büyükşehirlerdeki barajlarda izlediğimiz tablo sonucu ülkemizde kuraklıkla ilgili büyük tehlike çanları çalıyor. Özellikle son günlerde yağış oranı güzel, fakat tabiki bu yeterli değil. Kuraklığın giderilmesi için kar yağışının bol olması gerekiyor. Ama tabi ki yağan yağmurlarında elbette bir nebze de olsa kuraklığın giderilmesinde rolü büyük. İnşallah bu yağmurların devamı önümüzdeki günlerde daha fazla yağar ve ülkemizdeki bu sorun giderilir" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Ziraat Odası Başkanı Karayiğit'ten Tarım Sigortası uyarısı

Ziraat Odası, Fethiye, Tarım, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat Odası Başkanı Karayiğit'ten Tarım Sigortası uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı İş yerindeki hırsızlıklarla baş edemeyen esnaf, çareyi 100 bin takipçili hesabında ifşa etmekte buldu Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı
Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı         
13:28
Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak         
11:57
Sevgililerin şantaj davası! İş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını, cinsel ilişki videosunu yaymakla tehdit etmiş Sevgililerin şantaj davası! İş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını, cinsel ilişki videosunu yaymakla tehdit etmiş         
11:29
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek         
10:47
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar         
10:24
İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar         
10:12
İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı         
09:58
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 13:37:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Odası Başkanı Karayiğit'ten Tarım Sigortası uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei