Son Dakika Haberleri: Ziraat Odası Başkanı Muğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ziraat Odası Başkanı Muğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Ankara'da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu'nun cenazesi defnedildi.

Ziraat Odası Başkanı Muğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Ankara'da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu'nun cenazesi defnedildi.


Muğlu'nun cenazesi ilk önce görev yaptığı Karaman Ziraat Odası'nın önüne getirildi.


Törene, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti milletvekilleri Recep Şeker, Selman Oğuzhan Eser, CHP Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, PANKOBİRLİK Başkanı Recep Konuk, daire müdürleri, STK temsilcileri ile Muğlu'nun yakınları katıldı.


Kılınan cenaze namazının ardından Muğlu'nun cenazesi Karaman Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.


İki dönem Karaman Ziraat Odası başkanlığı görevini yürüten Muğlu, dün tek listeyle gidilen Ziraat Odası seçimlerinde yeniden aday olmuş, rahatsızlığından dolayı kongreye katılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Ankara, Karaman, Güncel
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