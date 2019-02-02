Ziraat Odası Başkanı Muğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Ziraat Odası Başkanı Muğlu, son yolculuğuna uğurlandıKARAMAN - Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Muğlu, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Ziraat Odası Başkanı Muğlu, son yolculuğuna uğurlandı
KARAMAN - Karaman
Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Muğlu, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle dün Ankara
'da tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybeden Recep Muğlu için öğle namazını müteakip Ziraat Odası binası önünde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker
ve Selman Oğuzhan Eser
, CHP
Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver
, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul
Çalışkan, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk
, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Muğlu ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Recep Muğlu'nun cenazesi dualarla şehir mezarlığına defnedildi.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:19 Kaynak: İHA
Merhametli Kadın, 7 Yıl Önce Rüyasında Darp Edildiğini Gördüğü Yaşlı Adama Çocuğu Gibi Bakıyor
Genç Kız, Sevgilisinin ve Arkadaşının Kendisine Tecavüz Ettiğini Tesadüfen Öğrendi
Maduro'yu Tedirgin Eden Video: Venezuela Hava Kuvvetleri Generali Guaido'ya Biat Etti