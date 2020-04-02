Ziraat Odası Başkanı Tosuner'den sezon değerlendirmesi - Son Dakika

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, tarımda sezon öncesi durumla ilgili değerlendirmelerle bulundu.

Tosuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadelede gösterdikleri çaba dolayısıyla hükümete, özellikle de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bafra Ovası'nda çeltik ve çeşitli sebzeler üretildiğini belirten Tosuner, "Geçen yıl 152 bin dekar kışlık sebze bulunmaktaydı. Bu yıl afetler ve virüs nedeniyle tarımda ve sanayide sorun yaşanıyor." dedi.

Çeltik tohumu bulamayanlara Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hibe verileceğini bildiren Tosuner, 2020 yaz mahsullerinin ekimlerinin de havaların erken sıcaklamasından dolayı erken başlanacağının öngörüldüğünü ifade etti.

İlçedeki tarım alanlarında dışarıdan gelenlerin Altınova Yeşilyazı ile Şeyhulaş Mahallesi'nde konaklamasının kararlaştırıldığını anlatan Tosuner, önümüzdeki günlerde barınma yerlerininin koronavirüs bakımından kontrol edileceğini kaydetti.

Yakakent, Alaçam ve Havza'dan gelen tarım işçilerinin ilçe giriş çıkışında yapılan sağlık kontrollerinden geçirileceğini dile getiren Tosuner, "Tarım yapan çiftçilerin en büyük sıkıntısı gübre, mazot ve ilaçtır. Gübrede denetim yok, dengesiz fiyatlar var. Çiftçilerin kullandığının yüzde 50'sinin desteğini istiyoruz." diye konuştu.