Ziraat Odası Başkanı Uğur,

Osmaneli İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, üretimin artarak devam etmesi için çiftçilerin yeterli gelir elde etmesinin şart olduğunu söyleyerek, "Gübre, mazot, ilaç, tohum, elektrik, yem ve sulama ücreti gibi girdi maliyetlerinin makul düzeye çekilmesi gerekir ki çiftçimiz para kazanabilsin" dedi.



Osmaneli İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, Korona virüs (Covit-19) salgınını mücadelesinin kahramanlarından birinin de Türk çiftçisi olduğunu söyledi. Bir alkışta emektar çiftçilerin hak ettiğini söyleyen Uğur, sözlerine şöyle devam etti;



"Zor günler geçirdiğimiz bu günlerde yeterli ve dengeli beslenmede fedakar ve emektar çiftçimizin ürettikleri ilaç kadar önemlidir. Çiftçimiz pandemi sürecin de bile fedakarlık göstererek üretmeye devam etmiş, gıda arzında kesinti yaşanmasına müsaade etmemiştir. Tarım demek gıda güvencesi demek, gıda güvencemizi sağlamak için çiftçilerimizi desteklemek zorundayız. Bütün dünyanın gıptayla baktığı medeniyetin beşiği bu bereketli topraklarda üretim yapmak, üretmek boynumuzun borcu. Çiftçimiz bunun bilinciyle üretimine hiç ara vermeden canla başla çalışmalarına devam ediyor. Yoksulluk, kıtlık ve açlıkla mücadele etmek için üretimi artırmak şarttır. Üretimin artarak devam etmesi için çiftçimizin yeterli gelir elde etmesi şarttır. Gübre, mazot, ilaç, tohum, elektrik, yem ve sulama ücreti gibi maliyetlerinin makul düzeye çekilmesi gerekir ki çiftçimiz para kazana bilsin. Tarımda ülkemizin içinde bulunduğu bölgenin yıldız olacağına yürekten inanıyoruz. Yeter ki ülkemiz tarımdaki potansiyeli harekete geçirsin, çiftçimiz kazanırsa ülke kazanır. Bu duygu ve düşüncelerimle bu zor günler geçirdiğimiz bu günlerde gece, gündüz demeden tarlasında, bağında ve bahçesinde bizler için üreten ve üretmeye devam eden çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, yaklaşmakta olan Ramazan Bayramlarını da canı gönülden kutluyorum." - BİLECİK