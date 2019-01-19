Ziraat Odası Başkanından Kuzu Bakımı Uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, koyun yetiştiricilerine kuzuların bakım ve beslenmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, koyun yetiştiricilerine kuzuların bakım ve beslenmesi konusunda uyarılarda bulundu.



Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğum yapacak koyunların diğer koyunlardan ayrı özel bölmelere alınması, bu bölmelerin temizlenerek badanasının yapılması, altına bolca altlık serilmiş, sıcak ve aydınlık olması gerektiğini söyledi.



Kuzulaması yaklaşan koyunun huzursuz ve hareket halinde olduğunu belirten Demir, "Kuzu doğar doğmaz arka ayaklarından tutulur ve sallanır. Ağız ve burun etrafındaki sümüksü maddeler temizlenerek kuzunun nefes yolları açılır. Böylece kuzunun rahat nefes alması sağlanır. Doğan kuzu ıslaktır, bu sebeple havluyla biraz kurulandıktan sonra anasının yanına bırakılır." dedi.



Doğumu müteakip kuzu ve anasının soğuk ve hava cereyanından korunması gerektiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:



"Şayet doğum sonrası anası ölmüş veya ikiz doğum nedeniyle sütü yeterli gelmiyorsa kuzu, başka bir koyuna alıştırılır. Yani kuzuya süt ana bulunur. Olmazsa biberonla elle beslenir. Kuzular doğumdan sonra ağız sütünü mutlaka almalıdır. İlk 24 saatten sonra ağız sütü verilmesi durumunda geç kalmış oluruz. Bazı yetiştiriciler ağız sütü ishal yapıyor diye hiç içirmemekte veya az içirmektedir. Bu uygulama tamamen yanlıştır. Eğer ağız sütünü içirmezsek kuzularımız hastalanır ve iyi gelişemez. Kuzulara 15'inci günden itibaren kaliteli kuru ot ve kuzu başlangıç yemi verelim."



Demir, kuzulara aşılarının zamanında yaptırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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