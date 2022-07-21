Ziraat odası başkanının limon bahçesindeki kameralar çalındı - Son Dakika
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Ziraat odası başkanının limon bahçesindeki kameralar çalındı

21.07.2022 13:26
Ziraat odası başkanının limon bahçesindeki kameralar çalındı

Adana'da Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'ın limon bahçesindeki kameralar çalındı.

Adana'da Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'ın limon bahçesindeki kameralar çalındı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sakızlı Mahallesi'nde bulunan Başkan Doğan'a ait limon bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde bahçeye gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kameralar ve kablolar çalındı.

Sabah saatlerinde bahçeye gelen Doğan, girişteki 3 kameranın, arka taraftaki kameraların ise kablolarının çalındığını fark etti.

Durumu polise bildiren Başkan Doğan, hırsız hakkında şikayetçi oldu.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bölgemizde son dönemlerde hırsızlık maalesef çok arttı. Bahçelere ve tarlalara gelen hırsızlar, kameraları, su borularını, çiftçilerin kullandığı tarım aletlerini ve su motorlarını çalıyor. Geceleri güvenliğin daha da arttırılmasını istiyoruz" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Mehmet Akın, Adana, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ziraat odası başkanının limon bahçesindeki kameralar çalındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ziraat odası başkanının limon bahçesindeki kameralar çalındı - Son Dakika
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