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Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gidecek - Son Dakika

Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gidecek

21.06.2021 17:31

Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gidecek Ordu'daki ziraat odası başkanlı, fındık hasat sezonu öncesi fiyatın açıklanması ve üreticilerin beklediği 30 liralık fiyatı sunmak üzere Ankara'da görüşmeler sağlayacak Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim...

Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gidecek

Ordu'daki ziraat odası başkanlı, fındık hasat sezonu öncesi fiyatın açıklanması ve üreticilerin beklediği 30 liralık fiyatı sunmak üzere Ankara'da görüşmeler sağlayacak

ORDU - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2021 yılında bir kilogram fındığın maliyetinin 22,80 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, sezon öncesi fiyat talebinde bulunmak için ziraat odası başkanları ile birlikte Ankara'da temaslar gerçekleştireceklerini belirti.

Türkiye'nin ve Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından olan fındık, 500 bin üreticisi ile dolaylı yollardan 8 milyon insanın geçim kaynağı olarak kabul ediliyor. Türkiye'ye 2 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi olan fındığın bu sezon bir kilogram maliyeti 22,80 lira olarak hesaplanırken, üreticiler ise kilogram fiyatının 30 lira olması gerektiğini belirtiyor. Ordu'daki 18 ziraat odası başkanı da, fındık fiyatlarını görüşmek ve üreticinin taleplerini üretmek üzere Ankara'da mecliste ve ilgili makamlarda görüşmeler sağlayacak.

"Bir kilogram fındığın maliyeti 22 lira 80 kuruş olarak hesaplandı"

Altınordu Ziraat Odası Başkanlığı hizmet binasında açıklamalarda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yapılan maliyet çalışmalarına göre bir kilogram fındığı 22,80 liraya denk geldiğini belirterek, "2021 yılı hasat dönemi yaklaşırken, ziraat odaları olarak ciddi şekilde çalışmalara başladık. Özellikle 2021 yılının maliyet çalışmalarını yaptık. Çünkü maliyet çalışmaları önemli, bu çalışmalara göre taban fiyatın oluşması gerekmektedir. 2021 yılının maliyet çalışmasının sonucu 22,80 lira olarak ortaya çıkmıştır. Yarın itibariyle Büyük Millet Meclisi'ne giderek dosyalarımızı sunacağız ve taleplerimizi yapacağız. Biz aslında üreticilerimizin taleplerini hükümetimize, siyasilerimize, muhalefet partililere ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'a, TMO'ya ve Tarım Komisyonu Başkanı'na dosyamızı sunacağız" dedi.

"Oluşması gereken rakam 30 lira civarındadır"

Soydan, 2021 yılında hasattan önce fiyatların açıklanmasının ve alım kararlarının açıklanmasının önemine değinerek, "22,80 lira olan maliyetin üzerinde yüzde 30'luk bir refah payı verilerek, ayrıca geçen sene 22 lira levant kalite, 22 buçuk lira Giresun kalite olan fındığı en azından bu yıl da yansıtılarak, taban fiyatının oluşturulmasını istiyoruz. Bizim taban fiyatı, bu unsurların karşısında oluşması gereken rakam 30 lira civarındadır. Üreticimiz de bunu talep etmektedir. Bizler de bu anlamla üreticilerimizin bu taleplerini başta hükümetimiz olmak üzere tüm yetkililere üreteceğiz. İnşallah sonrasında üreticilerimizi sevindirecek haberimizin açıklanmasını bekliyoruz. Fındıkta bir istikrarın olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gidecek
Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gidecek
Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gidecek
Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gidecek

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ziraat Odası, Fındık, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ziraat odası başkanları, fındık fiyatı talebinde bulunmak için Ankara'ya gidecek - Son Dakika Ekonomi


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