Son Dakika Haberleri: Ziraat Odası Başkanlarından Ankara ziyareti
Son Dakika Yaşam Haber

Ziraat Odası Başkanlarından Ankara ziyareti

1 saat önce

Bodrum'da gerçekleştirilen Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından Ankara'ya giden oda başkanları, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ı genel başkanlığa tekrar seçilmesi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziraat Odası Başkanlarından Ankara ziyareti, System.String[]
Bodrum'da gerçekleştirilen Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından Ankara'ya giden oda başkanları, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ı genel başkanlığa tekrar seçilmesi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Oda başkanları Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü'yü de ziyaret etti.

Genel Başkan Bayraktar'ı ziyaretinde Bodrum'da gerçekleştirilen koordinasyon kurulu toplantısında alınan kararlar ve çiftçilerin sorunlarını genel başkana ilettiler. Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ, "Oda başkanlarımız ile Bodrum'da gerçekleştirdiğimiz toplantıda çiftçilerimizin yaşadıkları sorunları tespit ettik. Yerelde çözebileceğimiz sorunları yerel yetkililere ilettik. Yerelde çözülmesi mümkün olmayanları da Sayın Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'a elden ilettik. Ayrıca yapılan seçimlerde tekrar Genel Başkanlığa seçilen başkanımıza da yeni dönem için hayırlı olsun dileklerimizi ilettik" dedi.

TZOB Genel Başkanından sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü'yü de ziyaret ettiklerini belirten Menteşe Ziraat Odası ve Muğla İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ, "Çiftçilerimizin üretimde yaşadıkları sıkıntıların çözümü için en yetkili makamlara bu sorunları aktarmak bizim görevimiz. Çiftçilerimizin haklarının korunması, üretimde önlerine çıkan engellerin kaldırılması yönünde Sayın Genel Müdürümüz ile istişarede bulunduk. Çok verimli bir görüşme oldu. İnşallah taleplerimiz en kısa zamanda çözüme kavuşur" dedi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:25 Kaynak: İHA
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Bodrum, Ankara, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li isimden Melih Gökçek iddiası: Belediyenin kamera sistemini evine yerleştirmiş Efsane Ekspres 8 yıl sonra İstanbul'a sefer yaptı İkoncan Süreyya Yalçın'ın neon renkli bikinisi herkesi şaşırttı Beach fiyatları tatilcinin cebini yakıyor! Giriş ücretleri bin liraya kadar çıkıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 13:01:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Odası Başkanlarından Ankara ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]