Ziraat odası başkanlarından Başkan Gürün'e ziyaret - Son Dakika

Ziraat odası başkanlarından Başkan Gürün'e ziyaret

31.03.2021 14:01
Ziraat odası başkanlarından Başkan Gürün'e ziyaret, System.String[]

Muğla'daki ziraat odalarının başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti.

Muğla'daki ziraat odalarının başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette, oda başkanları Muğla'nın 2014'te Büyükşehir Belediyesi olmasından Muğla Büyükşehir Belediyesinin sulama kanalları bakım ve onarımında üreticiye verdiği desteklerden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Analiz laboratuvarı hizmetinin de Muğla için çok yararlı olduğunu belirten başkanlar, hangi toprakta ne üretilebileceği, toprak haritası gibi envanterlerin üretimin artmasına büyük katkı sunacağını belirttiler.

Başkan Gürün ise Muğla'nın verimli toprakları, başat ürünleri ile tarımda daha fazla söz sahibi olması gerektiğini ifade etti.

Muğla'yı tarımsal üretimde daha iyi noktalara getireceklerini belirten Gürün, "Muğla'mız bilinenin aksine sadece turizm kenti değil aynı zamanda çok önemli bir tarım kenti. Verimli topraklarında ürün çeşitliliği, kırsalda yaşayan ve üretime katılan yüzde 55'lik nüfusu ile ülkemizin tarım potansiyeli yüksek illeri arasındayız." dedi.

Büyükşehir olarak tarıma, hayvancılığa, kooperatifleşmeye büyük önem verdiklerini ve ülkenin geleceğinin milli ekonominin temeli olan tarımda olduğunu vurgulayan Gürün, ziraat odalarının ise ilçelerinde üreticinin ve tarımın sorunlarını en iyi bilen ve çözüm üreten kurumların başında geldiğine dikkati çekti.

Büyükşehir Belediyesi olarak 141 mahallede 863 bin 100 metre kanal temizliği, 79 bin 870 metre kanal tamiratı yaptıklarına işaret eden Gürün, "Gündemde olan ve uzun zamandır üzerinde durduğumuz tarımsal sulamada vahşi sulama yerine damlama ve yağmurlama sistemlerine de bir an önce geçmeliyiz ve sulamada kullanılan su miktarını azaltmalıyız." diye konuştu.

Gürün, Türkiye'nin en kapsamlı tarım laboratuvarlarından birini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesine kurduklarını hatırlatarak, bilimi ve aklı tarımdaki ezberlerin önüne koyduklarını söyledi.

Muğla'nın toprak haritasını çıkararak hangi ürünlerin yetişebileceğini, üreticinin katma değeri yüksek ürünler üreterek emeğinin karşılığını fazlasıyla alabilmesini ortaya koyduklarını anlatan Gürün, salgın döneminde de tarımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi, Osman Gürün, Tarım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ziraat odası başkanlarından Başkan Gürün'e ziyaret - Son Dakika


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