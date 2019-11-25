Son Dakika Haberleri: Ziraat odası başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret
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Ziraat odası başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret

6 saat önce

Kayseri'de 11 ilçenin ziraat odası başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Ziraat odası başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret, System.String[]

Kayseri'de 11 ilçenin ziraat odası başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan, Melikgazi, Develi, Sarız, Yeşilhisar, Akkışla, Tomarza, Pınarbaşı, Felahiye, Bünyan ve Sarıoğlan ilçe ziraat odası başkanları, Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür eden ilçe ziraat odası başkanları, 2020 yılında yapılacak tarım ve hayvancılık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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