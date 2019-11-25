Ziraat odası başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri'de 11 ilçenin ziraat odası başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan, Melikgazi, Develi, Sarız, Yeşilhisar, Akkışla, Tomarza, Pınarbaşı, Felahiye, Bünyan ve Sarıoğlan ilçe ziraat odası başkanları, Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür eden ilçe ziraat odası başkanları, 2020 yılında yapılacak tarım ve hayvancılık çalışmaları hakkında bilgi aldı.