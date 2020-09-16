Ziraat odası başkanlarından Darende ziyareti - Son Dakika

Malatya Ziraat Odaları Koordinatörü Yunus Kılıç ve beraberindeki oda başkanları, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Darende Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya'nın yakınlarını ziyaret etti.

Kılıç ve beraberindeki oda başkanları, Vedat Ali Kaya'nın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Daha sonra Kılıç ve beraberindeki heyet, İlçe Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Orhan Karaca'yı ziyaret etti.

Kılıç, odalarının asli görevlerinin üreticilerin sıkıntılarını görüp onlara el uzatmak olduğunu söyledi.

Sorunların çözümünde gözlerini kırpmayacaklarını ifade eden Kılıç, amaçlarının çiftçilerin refahı ve haklarını korumak olduğunu belirterek, "Bizim amacımız çiftçimizin emeğini korumak. Bu manada tüm odalar olarak bir beden gibi hareket ediyoruz. Birlik beraberlik içinde en faydalı nasıl olacaksa istişareler yapıp öyle adımlar atıyoruz." dedi.